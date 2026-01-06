בתוכנית ״כיכר FM״ אלי גוטהלף פתח עם שלושה נושאים שמעסיקים הורים, זוגות צעירים ובעלי עסקים: ניכור הורי, החלטת בנק ישראל על הורדת הריבית, ושיחה עם חייל חרדי על שירות במסגרת תוכנית ״יואב״.

בגזרת הכלכלה, עלתה לדיון החלטת הוועדה המוניטרית להפחית את הריבית ב-0.25% לרמה של 4%, הפחתה שנייה ברציפות אחרי נובמבר 2025. בפרק מוסבר למה בנק ישראל עושה מהלך כזה, מי מרגיש את זה קודם, ומה כדאי לבדוק מול הבנק כשמדובר בפריים, הלוואות ומשכנתא.

בגזרת המשפחה, מנחם סוכות, הורה שעבר ניכור הורי ומלווה משפחות, מתאר איך התופעה נראית מבפנים, למה היא קיימת גם במגזר החרדי, ומה ההבדל בין ״כותרת שזורקים״ לבין מצב שמוגדר באמת ניכור. בתוך השיחה עולות גם שאלות שמעניינות כמעט כל משפחה שנוגעת בזה: מתי ניתוק הוא סימן אזהרה, מתי זו תגובה אחרת לגמרי, ואיך יודעים אם מדובר במקרה שמצריך אבחון מקצועי ולא ויכוח רגשי.

בחלק האחרון, התוכנית עוברת לשילוב חרדים בצה״ל דרך תוכנית ״יואב״, עם סמל ש׳ שמספר על שנה בשירות תוך כדי לימודים טכנולוגיים, ומה זה דורש ביום יום ממי שמגיע מרקע חרדי ורוצה לשמור על אורח החיים שלו. השיחה נוגעת בין היתר בהתאמות, בקצב, ובבחירה האישית בין מסלולים שונים למי ששוקל שירות משמעותי.