במלאת 42 שנים להסתלקותו של סידנא הבאבא סאלי זצ"ל, חשף אתמול הגאון רבי שמואל אליהו צוהר נדיר לדמותו של הצדיק, שהיה בבחינת "שותף" להחלטותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

בדברים שנשא לזכרו לאחר התפילה, תיאר הרב אליהו כיצד התבטלו מחיצות הטבע בפני דבקותו העילאית של הבאבא סאלי. "אם אדם רוצה להבין לעומק מי היה הבאבא סאלי," אמר הרב, "עליו לזכור את מה שנאמר על אברהם אבינו: 'המכסה אני מאברהם אשר אני עושה'. הקב"ה אינו עושה דבר בלי לגלות את סודו אל עבדיו הנביאים והצדיקים, שהם כביכול חלק מבית דינו של מעלה. כזה היה הבאבא סאלי – הקב"ה גילה לו סודות, הן בענייני הפרט והן בענייני כלל ישראל." במרכז דבריו שיתף הרב בסיפור עוצר נשימה ששמע מאביו, הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "אבא סיפר שפעם, בעת שהותם בחו"ל, התפלל הבאבא סאלי בבית הכנסת, ולפתע מרצח בן עוולה ירה לתוך המבנה. מאימת הירי כולם נמלטו החוצה, אך הבאבא סאלי נותר במקומו. הוא היה כל כך מרוכז בתפילה ושקוע בעולמות עליונים, שפשוט לא שמע דבר.

הרב שמואל אליהו מספר על הבאבא סאלי

כשסיים את תפילתו, הביט הצדיק לאחור ותמה מדוע אין מניין לקדיש וקדושה. כשאמרו לו: 'כבוד הרב, לא שמעת מה קרה? תסתכל על הגלימה שלך, יש בה חור מהכדור!', הוא הופתע. הכדור עבר סנטימטרים מאוזנו ופילח את בגדו, אך הוא לא שמע – כי באותם רגעים הוא דיבר עם הקב"ה. המציאות הארצית פשוט נותרה מאחור."

תאונה או רצח? תיעוד חדש מפרט את שלבי הטרגדיה המזעזעת בקוממיות חיים רוזנבוים | 08:51

הרב אליהו סיכם את דבריו בתפילה: "הלוואי ונזכה גם אנחנו להמשיך בדרכו, להתדבק בבורא באמת ובתמים."