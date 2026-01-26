מסע משפחות ייחודי ביוזמת "אור עולם" בגליציה ובפולין

הבשורה על יציאתו של מסע המשפחות הייחודי מבית מרכז "אור עולם", מעוררת בימים אלו עניין רב בקרב משפחות ואנשי חינוך. מדובר במסלול קצר ויחודי עם תוכנייה גדושה ועשירה שנבנתה במיוחד עבור אלו המבקשים להתחבר אל שרשרת הדורות ההיסטורית, במינימום זמן ובמקסימום איכות. המסע יעמוד תחת שרביט הדרכתו הייחודית של מנחיל המורשת היהודית בדורנו, הרב ישראל גולדווסר, ראש מכון אור עולם, שיוביל את המשתתפים לסיור עומק בגיא ההריגה ובמחנות הכפייה כהכנה לקראת רגע השיא – ההשתטחות על הציון של בעל ה"נועם אלימלך" זיע"א בליז'ענסק ביומא דהילולא.

מסעות 'אור עולם' כבר הפכו לשם דבר. כעת עלתה דרישה מהציבור ליצור קונספט מקוצר ומוזל יותר, שיאפשר גם למשפחות וגם לאלו שזמנם קצר יותר להספיק את לב ליבו של המסע, סיור באושוויץ עם הרב גולדווסר, יחד עם התפילה הבוקעת שערים בליז'ענסק.

כדי למצות כל רגע, תוכנן לו"ז הנסיעה בקפידה: היציאה תתקיים ביום ראשון (י"ט באדר) בטיסה ישירה לקרקוב, בירתה ההיסטורית של יהדות גליציה. המשתתפים יסיירו בין חומות העיר, בבית החיים של הרמ"א ובבתי הכנסיות העתיקים, שם יחושו את עוצמת החיים היהודיים שנגדעו. התחנה במחנה פלשוב ובקברה של מרת שרה שנירר ע"ה, מייסדת בית יעקב, תהווה הכנה רוחנית לקראת המשך המסלול.

לאחר ארוחת ערב ולינה בקרקוב, יגיעו המשתתפים אל היום המשמעותי ביותר במסע: ביום שני, כ' באדר, יוקדשו שש שעות לסיור עומק מטלטל בשערי אושוויץ. במקום זה יהפוך הידע ההיסטורי לחוויה רוחנית מוחשית, כאשר הרב גולדווסר משרטט את שגב גבורת ההוד של הנשמה היהודית גם בגיא צלמוות. המשתתפים יראו במו עיניהם את המקום שבו באו לידי ביטוי מוראות השואה, ויתחברו אל המבט היהודי הצרוף על הנהגת הקב"ה בעולמו ועל החוסן הבלתי נתפס של עם הנצח.

מאושוויץ ימשיך המסע אל היעד הנכסף: ליז'ענסק. בליל כ"א אדר, ביומא דהילולא קדישא של ה"נועם אלימלך" זיע"א, יעמדו המשתתפים בציון הקדוש במעלה ההר, ויצטרפו אל רבבות עמך בית ישראל לתפילה וזעקה לישועת הכלל והפרט.המסע ייחתם בהמראה מריישא בחצות הלילה, ונחיתה בישראל בבוקר יום שלישי בשעה 04:30 (משוער).

יצוין כי עבור הגברים קיימת אופציה מיוחדת להארכת המסע ביציאה מוקדמת ביום חמישי ט"ז אדר. את השבת יעשו המשתתפים באלכסנדר, בצילו של הרבי ר' חנוך העניך מאלכסנדר זיע"א, ביומא דהילולא (ח"י באדר), באכסנייה המפוארת הסמוכה. משתתפי מסע הגברים – המשתלב במסע המשפחות – ימריאו חזרה ארצה ביום שלישי לפנות בוקר מקרקוב בשעה 05:30.

"המסע הייחודי למשפחות הגיע בהכוונת אישי חינוך ומתוך דרישה שעלתה מהשטח למסע מזוקק שיחבר את הנשמה למקורותיה", מסביר יו"ר מרכז "אור עולם", הרב חנוך צבי רובינשטיין. "מטרתנו היא להפוך את ההיסטוריה למוקד של חיזוק אמוני וחיבור שורשי. המסע בקרקוב ובאושוויץ, המסתיים בתפילה בליז'ענסק, הוא נדבך מרכזי בפעילותנו להנחלת שרשרת הדורות. אישי חינוך ציינו את החשיבות בכך שיהודים יראו במו עיניהם את המקומות ההיסטוריים, כדי לצאת עם מטען רוחני שיניב פירות לאורך שנים".

ניתן לקבל פרטים נוספים על מסע המשפחות המזוקק והייחודי - וכן על מסע הגברים הארוך המשתלב במסע המשפחות – בטלפון :0733454545 שלוחה 73 או במשרדי המרכז 02-5-45-45-45 שלוחה 1.