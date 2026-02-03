סֵדֶר הֲלָכָהאסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא? • צפוקול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מעצר בני הישיבות: על איזה סוג מאסר מברכים 'הגומל' אחרי השחרור? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)כיכר השבתאסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא?אסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא?10100:00/3:45אסירי עולם התורה: מדוע רק ספרדים מברכים 'הגומל' אחרי השחרור מהכלא? הרב עובדיה יוסףמאסרהרב יעקב סיניקול סיניכלא צבאיברכת הגומלשחרור מהכלאמעצר תלמידי ישיבהסדר הלכההאם הכתבה עניינה אותך?כן (55%)לא (45%)תוכן שאסור לפספס:החסיד שמבוקש לחקירה בישראל 'זייף' התקף במטוס, גרם לנחיתת חירום - ונמלטקובי רוזן|12:51"הייתי הילד השחור היחיד בבני ברק": אלי דן בריאיון חשוף מגאנה ועד פוניבז'כיכר FM|08:00העתירו בתפילות | אבי היתומים - הלב של עולם החסד עובר כעת טיפול מורכב במילווקי חיים רוזנבוים|02.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:בסיומו של מפגש סגור: בן סלמאן נצפה מאחל איחול לבבי לרב החרדייאיר טוקר|02.02.26שקופות בשבע בבוקר: האמת על הנשים החרדיות שמצילות את מעמד הבינייםטובה אור|02.02.26עשרות חסידים ירדו מהטיסה מאוכזבים ונערכים לתביעת ענק נגד החברהדוד הכהן|02.02.26
0 תגובות