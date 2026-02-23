ג'וני ווקר גולד לייבל ריזרב: לא עוד מתנה – "ה"מתנה!

ג’וני ווקר גולד לייבל ריזרב הוא בדיוק כזה לא עוד בקבוק במשלוח מנות, אלא הצהרה של כבוד, הערכה ויוקרה. זו מתנה שמסמלת:אתה חשוב לי. אני מעריך אותך. אני בוחר רק בטוב ביותר.

200 שנה של מצוינות

מותג ג’וני ווקר מוביל את תעשיית הוויסקי העולמית כבר יותר מ־200 שנה.הסיפור שהתחיל עם ג’וני, בעל מכולת בעיירה סקוטית קטנה, הפך בידי בניו לאימפריית וויסקי בינלאומית המוכרת מעל 120 מיליון בקבוקים בשנה.

גולד לייבל ריזרב – הפנינה שבכתר

ג’וני ווקר גולד לייבל ריזרב הוא בלנד חגיגי המיוצר מחביות מובחרות, שנבחרו בקפידה על ידי צוות המאסטר־בלנדרים של המותג.הטעם: עשיר, מתקתק, דבשי ומאוזן להפליא ביטוי מדויק לאמנות הערבוב של בית ג’וני ווקר.

בפורים הקרוב הוא צפוי לככב במשלוחי המנות היוקרתיים ביותר, אצל מי שיודעים להעריך איכות, מסורת וסטנדרט ללא פשרות.

וזה לא רק לפורים: הגולד הוא מתנה מושלמת לכל חג, אירוע או רגע חשוב בכל פעם שרוצים לומר: אתם ראויים לטוב ביותר.

גם ג’וני ווקר בלאק לייבל – בכשרות מהודרת

לצד הגולד, גם ג’וני ווקר בלאק לייבל הוויסקי האייקוני המזוהה עם עומק, סגנון ואיכות זמין בכשרות מהודרת.שני המוצרים מציעים חוויית שתייה יוקרתית לאלו שאינם מוכנים לוותר לא על איכות ולא על כשרות.

כשרות מהודרת – ללא פשרות

ג’וני ווקר גולד לייבל ריזרב וג’וני ווקר בלאק לייבל משווקים בישראל על ידי IBBLS, היבואן הרשמי, בכשרות המהודרת של ועד הכשרות סטאר קיי (Star-K).הארגון מפקח בקפדנות על כל שלבי הייצור במזקקות בסקוטלנד, כדי להבטיח מוצר שמאפשר ליהנות מוויסקי משובח בלב שלם ושקט.

בעת הקנייה, יש לחפש את סמל היבואן הרשמי היחיד עם חותמת הכשרות המהודרת.

לחיים, לחיים!