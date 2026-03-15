השבוע השני למלחמת "שאגת הארי" נפתח במחלקה להצלה ממיסיון בארגון הפעילים יד לאחים בתנופת פעילות מנע הסברתית, על מנת לקדם את פני הרעה ולבלום מראש הטפה מיסיונרית שבמקרים אלו מרימה ראש ומנצלת את מצוקתם של אנשים, הנעים בחוסר ביטחון ובהיעדר אופק, בין הבית למקלטים, בתורם אחר תקווה שתבטיח להם עתיד שקט ושלו. פעילות ההסברה מרוכזת בידי פעילי יד לאחים בסניפים השונים ברחבי הארץ, תוך מתן דגש למוקדים שבהם פעילים מיסיונרים בעתות שגרה ובייחוד בעתות חירום ומלחמה, תוך ניצול ציני של המצב למטרותיהם האפלות. בד בבד מייצרים עובדי הארגון משפחות רבות שמטופלות על ידם בימים אלו.

המסרים של יד לאחים מפיחים עידוד ותקווה בקרב עם ישראל, מצביעים על הניסים הגדולים וההשגחה העליונה הניבטת לעין מדי יום ביומו, דווקא בימים אלו, ובד בבד מזהירים מפני המלכודת המיסיונרית ההרסנית וקוראים להתעלם ממנה לחלוטין ולהדוף אותה בשתי ידיים.

ביד לאחים מציינים בסיפוק כי גם בחג הפורים, יממות אחדות בלבד לאחר פרוץ המבצע, לא ויתרו החונכים של הארגון ופקדו אישית את בתי הניצולים מהמיסיון והטמיעה עם משלוחי מנות הדורים ומושקעים, שהתקבלו בהתרגשות עצומה. עבור לא מעטים מקרב מקבלי משלוחי המנות היה זה חג הפורים הראשון בחייהם שאותו זכו לקיים כהלכה וללא מורא, לאחר החילצותם מעמק הבכא, מהמיסיון לזרועותיו או מהכפרים הערביים בהם נולדו ושהו עד חילוצם ההירואי והמרגש בידי פעילי הארגון.

במקביל, בימים אלו אמורים היה לצאת אל הפועל טיולים מיוחדים במקומות הקדושים לחיזוק ניצולי המיסיון והטמיעה. לנוכח המצב והנחיות פיקוד העורף, הטיולים בוטלו אך במקומם פתחו ביד לאחים במבצע מיוחד ומוקדם של שינוע מצות מהודרות וכשרות היישר לבתיהם של ניצולי המיסיון וכן הניצולות שחולצו מכפרים ערביים בחודשים האחרונים. לחבילות המצות המהודרות נלווים הגדות של פסח לכל בני המשפחה, וחומרי הסברה יהודית מאירת עיניים; וכן שפע של מוצרי מזון בסיסיים ועמידים שבאמצעותם יוכלו הנפשות שגילו את האור ושבו אל חיק העם היהודי לקיים את חג הפסח הבא עלינו לטובה, בהידור וברווחה.

ביד לאחים אמרו השבוע כי "אין לדעת כמה זמן תימשך המלחמה שכולנו מייחלים ומתפללים להצלחתה המלאה ולהבסתו המוחלטת של האויב. לפיכך אין לנו את האפשרות לדחות את ההכנות הנמרצות לחג הפסח לימים מאוחרים יותר. העדפנו להיערך כבר עתה ולפתוח כבר השבוע בחלוקת המצות המהודרות ושפע המוצרים הנלווים להם, לרבות ההגדות המהודרות וכל חומרי ההסברה הנלווים. התגובות שכבר מתקבלות מאלו שהספיקו לקבל את המשלוחים, מחממות ומרחיבות את הלב. אל תוך אווירת ההתרעות והאזעקות נכנסה לפתע למאות רבות של בתים בישראל אווירת חג הפסח, חג החירות, והדבר מרגש ומשמח את הגדולים והקטנים", העידו ביד לאחים.