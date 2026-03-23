החשודה שגזרה פאות של ילד חרדי בבני ברק - נעצרה

חוקרי משטרת בני ברק - רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה על אישה שגזרה לילד חרדי כבן 10 את הפאות ברחוב ירושלים בעיר בני ברק.

לפני זמן קצר, החשודה בת 33 תושבת מודיעין עילית אותרה והובאה לחקירה בתחנת המשטרה בגין תקיפה סתם ועלבון דת.

התיעוד המסעיר והדיווח מתוך "היום בכיכר"