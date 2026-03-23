כיכר השבת
אחרי התיעוד המסעיר

החשודה שגזרה פאות של ילד חרדי בבני ברק - נעצרה

בת 33 תושבת מודיעין עילית אותרה על ידי המשטרה והובאה לחקירה בגין תקיפה סתם ועלבון דת לאחר שתועדה גוזרת את פאותיו של ילד חרדי בן 10 (חדשות)

החשודה בעת המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי משטרת - רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה על אישה שגזרה לילד חרדי כבן 10 את הפאות ברחוב ירושלים בעיר בני ברק.

לפני זמן קצר, החשודה בת 33 תושבת מודיעין עילית אותרה והובאה לחקירה בתחנת בגין תקיפה סתם ועלבון דת.

התיעוד המסעיר והדיווח מתוך "היום בכיכר"

כפי שדווח אמש בתוכנית "היום בכיכר", החשודה תועדה מגיעה עם מספריים לעבר הילד החרדי, ולפתע גוזרת לו את אחת מפאותיו.

לפי הדיווח, האירוע הקשה התרחש לאחר שכדור וב שיחק הילד פגע בה בטעות. לאחר גזירת הפאות, הילד רץ הביתה בוכה.

התיעוד עורר סערה עצומה והמשטרה שנכנסה מיד לפעולה, איתרה, כאמור, את החשודה ועצרה אותה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

18
זו כתבה? אולי מבזק...
מישהו
17
אם זה היה בחול כבר הייתם צועקים אנטישמיות.
אלי
16
מנוולת פשוטו כמשמעו.. גם אם הילד "עצבן" אותה זה לא מצדיק את הכעס שלה..
תמר
15
הפאה הנכרית גורמת להרבה צרות ובכלל זה כעסים ויצר רע גדול, לחובשות אותה. וגם לבעיות רפואיות כמו שאמרו כמה צדיקי הדורות. השם יצילנו מנזקי הפאות הנכריות. אכי"ר!
משה
מה הקשר בין פאה נכרית לפאות של הילד?!!!! וחוץ מזה בעיות של יראת שמיים לא באות מקיום המצווה של לכסות את השיער לאחר חתונה , ובמיוחד שלא מהדרך שבה הן מכסות את השיער כי זה כבר כל קהילה והמנהגים שלה (כולל כיסוי ראש) !!!
..
14
רבותיי הנכבדים. עם כל הצער והחמלה על הילד שגזזו את פאתו, לא לשכוח שזו אישה חרדית למהדרין.
משה זוכמיר
הבעיה היחידה שהיא לא מאושפזת...
נתן
מקווה שלא ישכחו לה ולזרע בשידוכים ,את מעשה העוולה הזה. לבדוק את הילדים שלה בת"ת ובביתי ספר , מעשה אנטישימי
יוסי
רק בגלל זה מקומה בכלא משוגעת
ישראל
מאיזו סיבה אתה קורא לאשה שגוזזת את פאותיו של ילד חרדיה? ועוד למהדרין?
הגזמה פרועה!!!
13
מטורפת ! עלה לה הטירוף למוח. מה זה???
שוש
12
כואב הלב על כל הסיפור הזה שלא היה אמור לבוא לעולם!!!!
חושב
11
לא לדאוג בית המשפט יעניק לה תעודת הוקרה והערכה....ואוליי תדליק משואה ביום העצמאות.
מישל
10
מאסר עולם!!!
מאיה
9
מסכנה, זאת הצורה תקשורת שהיא מכירה, לרוב אנשים שמתנהגים ככה , ספגו אלימות, וזאת הצורה תקשורת שהם מכירים.
השם ירחם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

