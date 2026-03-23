החשודה שגזרה פאות של ילד חרדי בבני ברק - נעצרה

חוקרי משטרת בני ברק - רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה על אישה שגזרה לילד חרדי כבן 10 את הפאות ברחוב ירושלים בעיר בני ברק.
לפני זמן קצר, החשודה בת 33 תושבת מודיעין עילית אותרה והובאה לחקירה בתחנת המשטרה בגין תקיפה סתם ועלבון דת.
התיעוד המסעיר והדיווח מתוך "היום בכיכר"
כפי שדווח אמש בתוכנית "היום בכיכר", החשודה תועדה מגיעה עם מספריים לעבר הילד החרדי, ולפתע גוזרת לו את אחת מפאותיו.
לפי הדיווח, האירוע הקשה התרחש לאחר שכדור וב שיחק הילד פגע בה בטעות. לאחר גזירת הפאות, הילד רץ הביתה בוכה.
התיעוד עורר סערה עצומה והמשטרה שנכנסה מיד לפעולה, איתרה, כאמור, את החשודה ועצרה אותה.
