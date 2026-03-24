למרות המלחמה וחוסר הוודאות הכלכלית בארץ ובשווקים הבינלאומיים, בשבועות האחרונים נרשמו היקפים חסרי תקדים של פניות ל'משיאים', כאשר לא פחות מ-8 אלף פניות התקבלו במוקדי ההרשמה במטרה להצטרף לתוכנית החדשה. בהנהלת 'משיאים' מודים כי בשל העומס החריג, פניות רבות טרם נענו, אך מבטיחים כי צוותי המוקד פועלים במתכונת מתוגברת וישובו לכל פניה שנרשמה במערכת.

מדובר בהתעניינות שיא מצד כלל קהילות הקודש מכל רחבי הארץ שמבקשים להשתלב בתכנית החדשנית שמשלבת את "הגמ"ח המרכזי" הגמ"ח הוותיק והגדול בישראל יחד עם הגופים המובילים בשוק ההון, ומבטיחה למצטרפים ליהנות מהיתרונות והחוזקות של שני אפיקי ההשקעה והחיסכון.

ההתעניינות הנרחבת חוצה חוגים ועדות, ומקיפה את כלל הקהילות ברחבי הארץ שניגשות להירשם בין היתר דרך עמדות 'נדרים פלוס', דרך המוקד הטלפוני או דרך נציגי הקהילות ברחבי הארץ. בין היתר הופץ בבתי הכנסת ברחבי הארץ מדריך מקיף וחינמי שמסביר את ההליך כולו, כולל המחשות מספריות וניתוח של המספרים והסטטיסטיקות שעומדים מאחורי הרעיון של מיזם משיאים.

כזכור, המיזם שיצא לדרך לפני כחודשיים מציע לשנות מהיסוד את האופן שבו משפחות משיאים את ילדיהן. המיזם נולד מתוך שיתוף פעולה יוצא דופן בין עולם הגמ"חים השמרני והוותיק, לבין אפשרויות המינוף המתקדמות של שוק ההון. מאחורי המהלך ניצבים כמה מהגמ"חים הגדולים והמשמעותיים ביותר בציבור ובראשם הגמ"ח המרכזי, יחד עם איש שוק ההון המוערך, ר' יוסף מינצברג.

חובש איחוד הצלה נפגע בדרכו למרחב מוגן • פונה במצב בינוני כיכר השבת | 14:29

איך בדיוק עובד הקסם הכלכלי הזה? השיטה של משיאים מייצרת סינרגיה בין שני העולמות: הלקוח מפקיד כבר מהיום הראשון גם לגמ"ח וגם לשוק ההון, כאשר בנוסף במידה והוא זכאי הוא מקבל הלוואת 'בוסט' נוספת שתחזק את התיק שלו בשוק ההון, כאשר הכספים מנוהלים בגופי הפנסיה הגדולים בישראל ועל שמו של המפקיד בלבד. בדרך זו, המצטרף נהנה מתיק השקעות משמעותי שמתחיל לייצר רווחים ונהנה מאפקט "הריבית דריבית" כבר מהיום הראשון.

היתרון הגדול מתגלה בזמן שבו המשפחה זקוקה לכסף, עם נישואי הילד הראשון. הכסף שמתקבל לחתונה מגיע למעשה מקופת הגמ"ח, בעוד תיק ההשקעות ממשיך להיות פעיל ולהניב תשואה מצטברת. החזרי ההלוואות לגמ"חים משולמים מתוך קופת ההשקעות בתשלומים חודשיים קטנים, מה שמשאיר את מרבית הקרן בתיק ומאפשר לה להמשיך לגדול. בנוסף, ההשקעות מבוצעות לרוב באמצעות קופת גמל להשקעה, צעד המבטיח למשקיעים הטבת מס משמעותית בסוף התקופה.

כדי להנגיש את המודל, השיקו בחודש שעבר ב'משיאים' סימולטור דיגיטלי אינטראקטיבי. המערכת, שנבנתה על ידי טובי מומחי ניתוח הנתונים בישראל ונשענת על נתוני שוק היסטוריים של עשרות שנים לאחור, מציגה את המספרים בשקיפות מלאה. הסימולטור מאפשר להורים לגבש אסטרטגיה אישית בשישה שלבים פשוטים, תוך שקלול היעד המבוקש לכל ילד, הון עצמי התחלתי, וקצב התשלומים הרצוי לפני ואחרי החתונות.

המודל נבנה תוך התאמה ייעודית לציבור החרדי, ומציע מעטפת הגנה רחבה מפני תרחישים שונים בשווקים. מעבר לפן הכלכלי, הושם דגש עליון על הפן ההלכתי: התוכנית כולה פועלת תחת פיקוחם הצמוד של הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א מבני ברק, והראב"ד הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א מביתר עילית. כלל מסלולי ההשקעה הם בעלי כשרות מהודרת, המאפשרת לכל יהודי שומר תורה ומצוות להשקיע בראש שקט, בצורה נכונה ועל פי ההלכה.

במשיאים מבקשים להודות לציבור על האימון הרב ועל הסבלנות, ומדגישים כי הצוותים המקצועיים מטפלים בכל יום במאות פניות אליהם אנשי הצוות חוזרים לפי סדר הפנייה. מאחר שמדובר בפעולה צופה פני עתיד שעתידה להשפיע באופן משמעותי על העתיד הכלכלי של המשפחה כולה, הצוותים המקצועיים עושים על מנת לתת את השירות המיטבי והמותאם לכל פונה כאשר לעיתים התהליך לוקח זמן. במשיאים מבקשים להדגיש כי פונה שלא קיבל מייל אישור מהמערכת מתבקש לפנות בשנית על מנת לוודא שהוא נכנס למערכת.

להצטרפות למשיאים לחצו כאן