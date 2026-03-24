החלה ההיערכות האדירה לקראת הילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה

שבועות ספורים בלבד נותרו עד ליום י"ד באייר, יום הילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, ובטבריה נשלמות ההכנות לקראת אחד האירועים ההמוניים והמרכזיים ביותר במעגל השנה היהודי.

"הילולת רבי מאיר בעל הנס היא מהאירועים הגדולים ביותר בישראל", אומר מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן. "בשנה שעברה הצלחנו בסיעתא דשמיא להוביל סטנדרט חדש של ניהול ובטיחות, בהובלת המשרד ובזכותו של פרויקטור ההילולא, יעקב כהן, שפעל ללא לאות להצלחתה מתוך הענקת מעטפת מקצועית מלאה, וכבר עתה, מזה חודשים ארוכים, הוא עמל על ההילולא השנתית".

בהתייחסו למצב הביטחוני הוסיף אבידן כי "גם השנה, חרף האתגרים הביטחוניים המורכבים בצפון, אנו פועלים בשיא העוצמה. ההיערכות המוקדמת נועדה להבטיח שכל יהודי שחפץ להגיע ולהעתיר לישועת עם ישראל ולטובת הכלל והפרט, יוכל לעשות זאת בביטחון מלא. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה וכלל גורמי הביטחון כדי שהתוצאה תהיה של ארגון וסדר מופתיים", סיכם.

ואכן, בישיבת היערכות רחבת היקף שהתקיימה בתחנת משטרת טבריה וביקור ממושך בשטח מתחם הציון, עמדו כלל גורמי המקצוע על רמת המוכנות המבצעית הגבוהה, תוך דגש על מתן מענה בטיחותי וביטחוני מקסימלי לרבבות המתפללים שיגיעו להעתיר לישועת עם ישראל בתקופה מורכבת זו.

במהלך סיור השטח, סקרו מקרוב פרוייקטור ההילולה הארצי יעקב כהן, מפקד תחנת טבריה סנ"צ תמיר ארד, מנכ"ל עיריית טבריה שמעון פיניאן ובכירים נוספים - את התשתיות הקיימות ואת פריסת הכוחות המתוכננת, כשהמטרה המרכזית היא להבטיח זרימה בטוחה של המונים ומניעת דוחק ברחבות התפילה ובדרכי הגישה לציון הקדוש.

במהלך סיור השטח המדוקדק, עברו המשתתפים בין נקודות הריכוז המרכזיות ובחנו את מסלולי זרימת הקהל המתוכננים. הדגש המרכזי בסיור היה על התיאום הבין-ארגוני, כאשר פרוייקטור ההילולא ומפקד התחנה סנ"צ תמיר ארד בחנו מקרוב את נקודות הממשק בין מערך האבטחה המשטרתי לבין סדרני ההפקה והתחבורה.

הגורמים המקצועיים עמדו על הצורך בשמירה על צירים פתוחים לכוחות החירום ובוויסות חכם של הקהל ברחבות התפילה, תוך ניצול מקסימלי של השטחים והשדרוגים שבוצעו במקום. "הניהול בפועל של קרוב למאה אלף איש ביממה אחת דורש דיוק מרבי", ציינו המארגנים בסיור, "אנחנו מוודאים שכל פינה במתחם ערוכה לקלוט את הציבור בצורה המכובדת ביותר".

את ישיבת ההיערכות שנערכה בתום הסיור בשטח, הציג פרויקטור ההילולא, יעקב כהן, בפני הנוכחים את התוכנית התחבורתית המפורטת. מערך שאטלים ענק יופעל ממוקדי חנייה מרכזיים שיוכשרו לקלוט אלפי כלי רכב, כאשר השאטלים יתוגברו ויופעלו ברצף עד לשעות הקטנות של הלילה. לדבריו, "השטח ערוך לקלוט את רבבות האנשים שצפויים לפקוד את הציון לאורך יום ההילולה, ואנו ערוכים לתת מענה לוגיסטי הולם בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הירתמותו המלאה של המשרד לשירותי דת בראשות המנכ"ל, יהודה אבידן, מקיפה את כל האגפים הרלוונטיים במשרד, וניתן לזקוף את הצלחת ההילולא בשנה שעברה לכניסתו של מנכ"ל המשרד לעובי הקורה תוך ירידה לפרטי פרטים למען הצלחת מעמד התפילה הכביר של רבבות אלפי ישראל, וכפי שהוא מתכנן לעשות גם השנה בעז"ה".

מפקד משטרת טבריה, סנ"צ תמיר ארד, הדגיש את ההיערכות המבצעית המיוחדת של המשטרה לנוכח המצב הביטחוני. הוא ציין כי המשטרה רואה לנגד עיניה את ביטחון הציבור כערך עליון ותפעל בכוחות מתוגברים ובאמצעים מתקדמים כדי לאבטח את המתחם ואת צירי הגישה. המפקד קרא לציבור להישמע להנחיות הסדרנים ולמערך ההפקה המקצועי בשטח.

מנכ"ל עיריית טבריה, שמעון פיניאן, הביע את שביעות רצונו מהתיאום המלא בין הגופים השונים האמונים על קיום הילולת הענק, וציין כי העירייה רתמה את כל אגפיה כדי להכשיר את המרחב הציבורי סביב הציון לקבלת פנים מאירה לרבבות האורחים.

זכותו של התנא הקדוש ותפילת הרבים ביום גדול זה, תבקע רקיעים ותביא לישועה ורחמים לכלל יושבי ארץ הקודש.