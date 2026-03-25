באירוע הוקרה מיוחד ורב רושם שנערך השבוע, סיכמו בהנהלת עיריית בני ברק שנת פעילות ראשונה ומוצלחת למודל "רכזי הרובע" - פרויקט הדגל ששינה את פני השירות בעיר. האירוע בהשתתפות בכירי התקשורת המקומית, שהוקדש כולו להערכה והוקרה לרכזי השטח העמלים יומם ולילה למען איכות חיי התושבים, הציג נתונים חסרי תקדים המלמדים על המהפכה התפיסתית שעוברת העירייה.

בלב המהפכה עומד מודל ניהולי מתקדם: העיר חולקה לרובעים אסטרטגיים, כאשר לכל רובע מונה רכז ייעודי המשמש כ"כתובת אחת" לכל צורך. הרכז אינו מסתפק בקבלת פניות, אלא פועל באופן יזום בשטח, מזהה ליקויים בזמן אמת ומוודא את תיקונם המהיר.

הנתונים שנחשפו באירוע משרטטים תמונה של יעילות יוצאת דופן: למעלה מ-48,000 פניות טופלו ובוקרו באופן אישי על ידי הרכזים במהלך השנה האחרונה. כחלק מהשאיפה למצוינות, בוצעו כ-26,000 שיחות "פולא-אפ" לתושבים לאחר סיום הטיפול, כדי לוודא שביעות רצון מלאה - מהלך המדגיש את המחויבות העמוקה של העירייה לתושב.

אחד ההישגים הבולטים של שנת הפעילות הראשונה הוא המבצע לחיסול "המפגעים ההיסטוריים". רכזי הרובע מיפו ופינו למעלה מ-1,500 מפגעים שהיוו מטרד במרחב הציבורי במשך תקופות ארוכות. פינוי גרוטאות, פסולת בניין ומפגעי בטיחות ישנים החזירו לרחובות את המראה הנקי והמכובד המגיע לעיר התורה והחסידות.

בתחום פינוי הרכבים הנטושים נרשמה פריצת דרך, עם עלייה של 140% ביעילות האכיפה והפינוי. 340 רכבים שתפסו מקומות חניה יקרים וחסמו את המדרכות פונו מהשטח, לעומת 140 בלבד בשנה שקדמה לה.

"הצבנו לעצמנו מטרה להעניק לתושבי בני ברק את השירות המקצועי והקשוב ביותר," אמר ראש העיר, הרב חנוך זייברט, בנאומו המרכזי בערב ההוקרה. "המהפכה הזו היא בראש ובראשונה שינוי תפיסתי – אנחנו לא מחכים שהתושב יפנה אלינו, אנחנו נמצאים שם בשבילו בשטח. רכזי הרובע הם חיל החלוץ של השירות המודרני, שירות של המאה ה-21 שמתבצע בלבביות ובמסירות".

גם מבחני השטח הוכיחו את עצמם: ההיערכות הקפדנית לחורף, שכללה ניקוי יסודי של 3,500 קולטנים ועבודות תשתית מונעות ברובעים השונים, הובילה לכך שבני ברק עברה את עונת הגשמים בצורה חלקה וללא אירועים חריגים, למרות עוצמת המשקעים.

מ"מ ראש העיר, הרב מנחם שפירא, בירך את הרכזים וציין: "מה שהחל כחזון של הנהלת העיר הפך למציאות שכל תושב מרגיש מתחת לבית. הסינרגיה המופלאה בין כלל אגפי העירייה לבין רכזי הרובע היא המפתח להצלחה האדירה הזו".

במהלך הערב נשאו דברים גם סגני ראש העיר ומנכ"ל העירייה. סגן ראש העיר, הרב שלמה אלחרר, הדגיש את חשיבות החיבור החי לשטח שמאפשר טיפול במוקדי תברואה מורכבים. מנכ"ל העירייה, הרב ישראל אירנשטיין, סיכם את המבט לעתיד: "הפכנו את המערכת למנגנון ביצועי משומן. היעד הבא הוא הטמעת טכנולוגיות נוספות שיקצרו עוד יותר את זמני התגובה וישפרו את איכות החיים בעיר".

ערב ההוקרה ננעל בתחושת סיפוק ובמחויבות מחודשת של הרכזים והנהלת העיר להמשיך ולהוביל את בני ברק לעבר פסגות חדשות של שירות, איכות וסדר.