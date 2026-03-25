ילד בן 11 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס

זירת התאונה בבית שמש ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

מוטי הרוש ראש סניף איחוד הצלה ברמת בית שמש וד"ר טוביה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס ובעקבות כך נחבל בראשו ובגפיו. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי בזירת התאונה. לאחר מכן הוא פונה לבית חולים הדסה עין כרם כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".