הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי בביקור בכלא 'פורט דיקס' ( צילום: באדיבות המצלם )

שעות של התרגשות היו שבוע שעבר מנת חלקם של מספר יהודים, אשר יד ההשגחה העליונה סיבבה כי ישהו מאחורי סורג ובריח בבית הסוהר 'פורט דיקס' שבניו ג'רזי, ארה"ב. האסירים זכו לביקור חיזוק מיוחד, יוצא דופן ומרגש בין כותלי הכלא, כאשר הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, בנו הצעיר של האדמו"ר מסקווירא, הגיע לשהות במחיצתם ולנסוך בהם תקווה ואמונה לקראת ימי החג. עם כניסתו של הרב בין כותלי בית האסורים, התפלל הרב תפילת מנחה בנוסח סקווירא המלבב. מיד לאחר התפילה נשא הרב דברי חיזוק והתעוררות בשפה האנגלית, כשהוא מתמקד במשמעות של "זמן חירותנו" גם במקומות האפלים ביותר. בדבריו עורר את האסירים להמשיך להתקרב לאבינו שבשמים מתוך שברון לב, ולהכניס את אור החג אל תוך המקום האפל.

הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי בביקור בכלא 'פורט דיקס' ( צילום: באדיבות המצלם )

במהלך הביקור חילק הרב לאסירים הגדות של פסח מפוארות, אותן שלח אביו, האדמו"ר מסקווירא, כמתנה אישית עבורם לקראת ליל הסדר. במשך שעות ארוכות הקדיש הרב זמן לשיחות אישיות עם כל אחד מהעצורים בנפרד, הוא האזין למצוקותיהם, השיב לשאלותיהם והעניק להם הדרכה וברכות לרוב.

האסירים, שהתרגשו מהמחווה ומהביקור המפתיע, ציינו כי הדברים נתנו להם כוח להמשיך ולהחזיק באמונתם גם בתנאים המורכבים הרחק ממשפחותיהם.