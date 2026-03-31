למידה במלחמה: אלפי ילדים נהנו מחוויה ייחודית בממד

"שגרת המלחמה" שנכפתה על אזרחי ישראל כוללת אתגרים וקשיים רבים, כאשר אחד המאתגרים שבהם נוגע להתמודדות עם השהות הממושכת של הילדים ללא מסגרת לימוד.

האתגר הזה הופך למורכב הרבה יותר בציבור החרדי, בו מספר הילדים בכל בית גבוה מהממוצע, ומצד שני חלק גדול ממוסדות הלימוד כלל אינם ערוכים ללמידה מרחוק.

מי שפועלת בנושא החל מהיום הראשון למלחמה היא מחלקת החינוך של תנועת אחוות תורה, שמפעילה שלל פעילויות ויוזמות לילדים בתקופה מורכבת זו.

אחת הפעילויות המרכזיות היא זום יומי בן שעה, לעיתים יותר, בו נטלו חלק אלפי ילדים. נושא הזום מתחלף, והוא כולל למידה של נושא מדעי ו/או ערכי, אשר מועבר לילדים באופן חוויתי ומהנה.

חשוב לציין כי הזום אינו מיועד לילדי קהילות 'אחוות תורה' בלבד אלא לכלל ילדי הציבור גם מחוץ לקהילות, והוא מועבר באמצעות ערוץ רייד. "הופתענו מההיענות הגבוהה ליוזמה - שהתחילה מהרגע להרגע לאור צורך שעלה מהשטח", מספר ישראל שילה, סמנכ"ל חינוך בתנועת אחוות תורה.

לדבריו, "מהרגע הראשון הבנו שיש כאן אתגר כפול - מצד אחד מערכת חינוך כמעט משותקת, ומצד שני משפחות שנמצאות בערב פסח, זמן בו הקשב והסבלנות לילדים - פחותה".

"את הזום העברנו מהיום הראשון למלחמה, כשמספר המצטרפים עלה מיום ליום עד שהתייצב על אלפי ילדים בכל זום. התגובות שאנחנו מקבלים נלהבות ומחזקות ונותנות לנו כוח להמשיך בפעילות החשובה הזו. אנחנו מבינים שהפכנו לעוגן של שייכות ולמידה עבור ילדים רבים בתקופה הזו - ואנו רואים בכך זכות גדולה ושליחות מחייבת".