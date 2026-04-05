בחור ישיבה, סוד אחד וניסיון אל חזור: גרובייס בסדרה חדשה ומסעירה

דווקא בתקופה מורכבת, בצל המצב הביטחוני והקיפאון בענף יהודה גרובייס בוחר לא לעצור – ומשיק את “הנוסחה”, מיני סדרת דרמה על אמונה, רפואה וניסיון קשה המעמיד בחור ישיבה במבחן, 'הנוסחה' יועדה להקרנות, ובעקבות המצב הביטחוני 'גרובייס הפקות' מחליטים לא לתת למלחמה לעצור ולהוציא את הסרט באתר שלהם לצפיה ישירה grovais.com. במקביל למעט מספר הקרנות שמתקיימות בשיתוף העיריות בהתאם להנחיות פיקוד העורף (תרבות, חרדים)

במשך שנים הורגלנו שכל חג מביא איתו סרטים איכותיים לציבור הנשים, והנה החג הזה אנו עדים לחידוש מרענן, יהודה גרובייס שפרץ לחיינו לפני 28 שנים, חוזר עם מיני סדרה איכותית ומפתיעה לכל המשפחה.

הסדרה 'הנוסחה' צולמה ויועדה להקרנות לציבור הרחב- הן לגברים והן לנשים, ואף עשרות רשויות ברחבי הארץ הזמינו הקרנות בעיר מגוריהם, אבל המצב הביטחוני טרף את כל הקלפים, וגרם לכל המפיקות לדחות את הוצאת הסרטים, ב'גרובייס הפקות' בחרו להוציא את הנוסחה כמיני סדרה לצפייה ישירה באתר גרובייס במקביל להקרנות שכן מצליחות לצאת לפועל וכבר בימים אילו מתחילים לכתוב ולהפיק סרט נוסף עבור החגים הבאים.

'הנוסחה' מצליח להפתיע את הצופים ובעיקר הבוגרים שבהם, עם תסריט מבריק וגורם לצופים הצופים שוב ושוב לשאול את עצמם על הנחות יסוד שגויות שמיהרו להסיק, ואף מצליח להביא ערכים ונושא שמעולם לא סופר, תורת הרפואה של הרמב"ם.

את הנוסחה כתב ביים וערך יהודה גרובייס ואת ההפקה ניהלה ביתו המפיקה דיני גרובייס.

תקציר

איתמר – בחור ישיבה צעיר מבני ברק, העובד אצל רופא כריזמטי ומפורסם, מגלה כי תרופה פורצת דרך לסוכרת – המבוססת על כתביו רפואיים של הרמב״ם – פותחת בעבר בשותפות סודית עם אביו החולה. לפי מה שהרופא מתכוון לגרוף רווחי עתק מהנוסחה, איתמר גונב את הנוסחה במטרה למכור לחברת תרופות, אך נשדד באלימות בדרך לעסקה. איתמר נאלץ לבחור בין אמונה, הלכה, נאמנות משפחתית ופיתוי של מיליונים.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

