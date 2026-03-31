ישיבת ההסדר "משך חכמה" שיוצאת לדרך, עושה עלייה למודל ישיבתי אמריקאי מצליח ( צילום: באדיבות המצלם )

צומת הדרכים שבה ניצב צעיר חרדי בן 18 הוא מאוד משמעותי. מצד אחד, הוא מעוניין להמשיך לצלול לתוך דפי הגמרא בעיון. אך מצד שני, המציאות מאתגרת: הרצון והצורך לדאוג לעתיד כלכלי בטוח וגם לשאת בנטל, ולהתייצב על מסלול שיאפשר חיים בכבוד. אך האפשרויות הקיימות בשטח אילצו אותו לבחור: או שתישאר באוהלה של תורה, או שתתפשר על הסטנדרט הרוחני.

כעת נראה שהכללים משתנים. ישיבת ההסדר החרדית "משך חכמה", שפותחת את שעריה בסמוך לצומת סביון, מציעה מסלול חדשני. הישיבה משלבת לימוד תורה בעיון ישיבתי ברמה גבוהה רוב שעות היום, תואר ראשון מהקריה האקדמית אונו במסלולי הקמפוס החרדי, ושירות קרבי בחטיבת החשמונאים, והכל בסבסוד מלא.

המחיר של דחיית ההחלטה

המגיד מסביר: למה הרבי מליובאוויטש התנצל בפני נתניהו? הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון | 21:00

הרב יצחק מאיר יעבץ, העומד בראש הישיבה, מגיע עם קבלות. לאחר שלימד בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה במשך קרוב לעשר שנים, הוא סבור שמה שיועיל לצעירים חרדים אינו תהליך מוכתב מבחוץ, אלא בנייה מבפנים בהתאם לאופיו ושאיפותיו של הבחור. בשיחות שהוא מקיים לקראת שנת הלימודים הבאה, הוא משתף בנקודת מבטו: "אנחנו רוצים לתת מענה לבחור שרוצה לעשות דברים ברצינות, ואנחנו אומרים לו: אתה לא צריך להתפשר. תעשה את המקסימום גם בזה וגם בזה וגם בזה".

לצד הרב יעבץ ניצב הרב משה רייס, המשמש כדיקן הסטודנטים בישיבה. הרב רייס מכיר את הכאב החברתי והכלכלי של מי שאיחרו את הרכבת. "ראיתי הרבה בחורים שיצאו מהישיבה בגיל שלושים וחמש ולא ידעו מה לעשות עם עצמם, ישיבת 'משך חכמה' נבנתה כדי לתת את המענה בעוד מועד למתאימים״.

משך חכמה - הישיבה ממצבת את עצמה כ"סיירת מצוינות" ( צילום: באדיבות המצלם )

על השאלה האם מסלול כה אינטנסיבי אינו כבד מדי על כתפיו של בחור בן 17, האם האתגר אינו תובעני מידי? עונה הרב יעבץ בחדות: "תשאל את הסטודנטים החרדים הנשואים שלומדים היום במכללות - ׳אם הייתם יכולים לעשות את זה בגיל צעיר, הייתם עושים?' יש להניח שרובם יענו בחיוב. כשמתחילים מסלול לימודים עם אישה וילדים בבית, שצריך לפרנס אותם – זה קשה עשרות מונים. כך גם לגבי שירות צבאי, כל צעיר שחושב לשרת, הזמן הנכון יותר הוא לפני החתונה ולא כאשר הוא נדרש לתפקד כאיש משפחה על כל המשתמע מכך״.

בבית המדרש של "משך חכמה", התפיסה היא ששעון הקיר אינו מנהל את הלמידה, אלא הלמידה מנהלת את השעון. הלו"ז תובעני: תפילת שחרית בשבע וחצי, ארוחת בוקר, סדר לימוד הלכה, סדר גמרא בעיון, שיעור יומי מפי ר"מים מובחרים בוגרי הישיבות המובילות, ולאחר תפילת מנחה שיעורי מחשבה, אמונה ומוסר. רק אז מתפנים הבחורים ללימודים האקדמיים מספר פעמים בשבוע, ע"פ המסלולים שפותחו בשני העשורים האחרונים בקמפוס החרדי 'אונו', שהוציא אלפי בוגרים חרדים למהדרין לשוק העבודה.

החלוקה ברורה: כשישים אחוז מהיום לפחות מוקדשים ללימודי קודש, ויתרת הזמן ללימודי התואר ולתכני הכנה לשירות צבאי – עיוני ומעשי. "בחור שיודע שיש לו שש שעות ביום ללמוד, ילמד בהן כמו שהיה לומד בעשר שעות, אם היה מורח אותן" אומר הרב יעבץ, "היעילות מפתחת יכולות". הוא מדגיש את החזון שהעיסוק המרכזי יהיה לימוד התורה, וכי על הבחור לחיות כ"בן עלייה" ולצמוח בתורה ויראת שמיים.

בזירה האקדמית, הישיבה מציעה, בשיתוף הקריה האקדמית אונו, ארבעה מסלולים פרקטיים המותאמים לדרישות השוק: משפטים (LL.B), מערכות מידע (B.Sc), נדל"ן ותשתיות (B.A), וחשבונאות (B.A). הלימודים מותאמים לבני ישיבה, ללא קורסים שאינם נחוצים מקצועית, ומתקיימים בכיתות לימוד בתוככי הישיבה. תלמידים חסרי תעודת בגרות ישולבו במכינה ייעודית. הבשורה הכלכלית כאן דרמטית: הכל ממומן במאת האחוזים – לא נגבה שכר לימוד לא עבור הישיבה ולא עבור המכללה.

נשק, אפוד והלכות מלכים

סוגיית השירות הצבאי היא ללא ספק הרגישה ביותר במגזר, אך ב"משך חכמה" לא הולכים סחור-סחור: מדובר בשירות קרבי של עשרים חודש בחטיבת החשמונאים. החטיבה החדשה הזו נבנתה מהיסוד במטרה לאפשר שירות מבצעי ממשי, מבלי להתפשר במילימטר על אורח החיים החרדי: כשרות מהודרת, מניין קבוע שלוש פעמים ביום, שמירת השבת על פי ההלכה ללא פשרות, וכמובן הפרדה מגדרית מוחלטת והרמטית.

הרב יעבץ מציג את שילוב השירות הצבאי במסלול הישיבה, "לא רק כדי לפרק אנרגיות, או כדי להסיר את אימת הסנקציות הכרוכות במעמד עריק, אלא כי אתה מאמין שאתה עושה את הדבר הנכון כיהודי ירא שמיים".

ההכנה לאתגר הצבאי מתחילה בישיבה בשיעור א', וכוללת השלמת פערים תורניים-השקפתיים, על ידי שיחות השקפה ולימוד הלכות צבא. בהמשך, ליווי הצוות הרבני את התלמידים לא נעצר בשער הבקו"ם, אלא מלווה אותם לאורך שנות השירות בתיאום מלא עם סגל החטיבה.

על אף החדשנות בגזרה החרדית-ישראלית, לא מדובר בהמצאת הגלגל. ישיבת "משך חכמה" היא יישום מקומי למודל שעובד בהצלחה בארצות הברית כבר עשרות שנים. ישיבת ׳נר ישראל׳ בבולטימור, או ישיבת רבינו חיים ברלין – הם מקומות חרדים ששואפים לתורניות מלאה, ובערב הבחורים הם סטודנטים. בארץ ישראל המודל הזה לא הצליח להתפתח, אבל הגיעה השעה לאפשר זאת לבחור שזאת הבחירה שלו.

המסלול כולו בנוי מחמש שנים: שנה ראשונה בישיבה עם התחלת התואר, באמצע שיעור ב' מתחיל שירות קרבי, ולאחריו שנתיים נוספות של לימוד בישיבה וסיום התואר. "המטרה היא לבנות אדם עובד השם שחי את חייו על פי תורה מתוך יראת שמיים. מקדיש זמן ללימוד תורה, מפרנס בכבוד, ונושא באחריות" אומר הרב יעבץ.

הישיבה ממצבת את עצמה כ"סיירת מצוינות", עם מבחני קבלה הכוללים ראיון אישי, בחינת התאמה לתואר ובחינת התאמה לשירות קרבי בשיתוף חטיבת החשמונאים. מספר המקומות לקראת אלול תשפ"ז מוגבל, והרישום פתוח למי שמוכן לאתגר. "אנחנו מחפשים בחורים שרוצים לעלות ולהתעלות 'ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר'״ מסכם ראש הישיבה.

