חיזוק ב-60 שניותיש מצוות שצריך לבטוח בה' כדי שיתקיימו • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00יש מצוות שצריך לבטוח בה' כדי שיתקיימו • צפו ברב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדייש מצוות שצריך לבטוח בה' כדי שיתקיימו • צפו ברב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:18עוד באותו נושאאל תעמידנו בניסיון! • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|12.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אסון נורא: בני הזוג פריימן שאפו גז רעיל ונמצאו ללא רוח חיים בביתםדניאל הרץ|09:45דקות לפני שבת: המרוץ הדרמטי של המתנדבים החרדים הציל 51,000 דולרנחמן שטרנהרץ|08:15"פוליטיקה זה כמו טשולנט - אל תיכנס לזה": כך הזהיר הרב הראשי את הרב שקיבל הצעה מפתיעהחיים רוזנבוים|12.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדרמה באשדוד | המשטרה מודה: "טעות בזיהוי" - אך מאשימה את האברךקובי ישראל|12.07.26המשטרה מצטרפת לחיפושים ומבקשת סיוע דחוף באיתור צעיר חרדי בן 25קובי רוזן|12.07.26המשטרה הצבאית דפקה בדלת? תקבלו מכונת קפה: היוזמה החדשה לעריקיםקובי ישראל|10.07.26
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