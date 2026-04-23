ארגון הקירוב 'צהר' הפך את ניסיון החילול לסופ"ש של התעלות

במרכז העיר טבריה, במלון "סופיה", שהו במהלך סוף השבוע האחרון מאות משפחות שפונו מבתיהן בצפון הארץ. למרות הפסקת האש הנוכחית, המדינה העניקה למפונים סוף שבוע של הפוגה מהמתח המתמשך, אך מה שעמד להיות סופ"ש של "פנאי" רגיל, הפך למפגן עוצמתי של קידוש השם – המשך ישיר לפעילות הענפה של שנה ומחצה במהלך סבב המלחמה הקודם, ובפעילות ההמשך..

הסיפור החל כאשר נרקמה תוכנית מטעם גוף חילוני גדול עבור פעילות למשפחות המפונים במהלך שהותם הקצרה במלון. גורמי הפקה שונים ביקשו להביא למלון הופעות ומופעי בידור - רחמנא ליצלן - בעיצומה של שבת קודש.

אלא שהמפיקים לא לקחו בחשבון עובדה אחת מכרעת: המפונים הללו אינם "אורחים לרגע". מדובר במשפחות שהשתתפו בפעילות האינטנסיבית לאורך כל תקופת מלחמת "חרבות ברזל" - קרוב לשנה וחצי, ומלוות עד היום על ידי ארגון הקירוב "צהר" (שלוחת חסידות בעלזא)

בכל שבוע, שלוש פעמים באמצע השבוע ובכל שבת מחדש, דאגו צוותי 'צהר' להביא למלונות המפונים תוכן רוחני מעצים, מזון לנפש ותמיכה יהודית שורשית. הזיקה העמוקה ליהדות שנטמעה בהם לאורך התקופה הארוכה, היא זו שגרמה להם להבין מיד שמשהו כאן לא תקין.

כששמעו המפונים על הכוונה לקיים הופעות בשבת, הם פנו ביוזמתם להנהלת 'צהר' בזעקה: "לא ייתכן שבשמנו ובתקציב המיועד לנו, יחוללו את יום השבת במלון. אנחנו רוצים את התוכן המחזק שאנחנו מכירים ואוהבים".

בהנהלת הארגון הבינו את גודל השעה. בתוך שעות ספורות גויסה קבוצת פעילים נמרצים שנרתמו למשימה. בעבודה מאומצת מול הגורמים הרלוונטיים, בוטלה תוכנית המופעים הבעייתית. במקומה, הפיק הארגון שבת מלאה בתוכן יהודי עשיר, מקרב ומחזק, בדיוק כפי שהורגלו המפונים לאורך כל חודשי המלחמה.

גולת הכותרת הייתה הגעתו של האורח המיוחד – הרב מאיר גול, דמות אהובה שמלווה את המפונים בחיזוק עוד מסבבי הלחימה הקודמים. הרב גול סחף אחריו את הקהל בשיחות מרטיטות, כאשר בשיא השבת התקיים המפגש הייחודי "הבאנו שבת שלום עליכם", שנמשך שעות ארוכות לתוך הלילה בשיח פתוח ומרומם.

המפונים, שיצאו מהשבת בהרגשת התעלות, הודו לצוות הארגון על העמידה האיתנה. מהנהלת הארגון נמסר בסיפוק: "במקום להרגיש זרים ביום השבת עם הופעות שלא מתאימות לרוח ישראל, המפונים הרגישו בבית. הפעילות הזו היא המשך ישיר לשנה וחצי של עבודה יומיומית בשטח. אנו רואים חשיבות עליונה במתן מענה רוחני, והחיבור לשורשים הוא זה שנותן למפונים את הכוח האמיתי להמשיך הלאה".

יו"ר ארגון צהר הרב מנחם קליין שאף הגיע לשבת במיוחד סיכם, השבת הזו בטבריה הוכיחה שוב שהזרעים שנזרעו לאורך חודשי המלחמה נבטו לקדושה. הציבור צמא למסורת, וכשיש מי שיגיש לו את המים החיים הללו – האור תמיד מנצח.