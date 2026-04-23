הישורת האחרונה בהיערכות להילולת הענק בטבריה: שבוע בלבד נותר עד ליום הגדול, י"ד באייר, יומא דהילולא רבא של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, ובמשרד לשירותי דת ובמשטרת ישראל משלימים את הישורת האחרונה לקראת קליטת עשרות אלפי המתפללים.

במהלך היממה האחרונה נערך סיור מקצועי ומקיף בכל מתחם הציון והסביבה, בהשתתפות כלל הגורמים האמונים על המבצע הלוגיסטי והביטחוני המורכב, במטרה לוודא את המוכנות המלאה למעמד התפילה האדיר שיחל ביום רביעי הקרוב, לאור העבודה שי"ד באייר, יום ההילולא חל ביום שישי.

בסיור המקצועי לקחו חלק מצמרת המשרד לשירותי דת ופיקוד המשטרה, ובראשם מנכ"ל המשרד יהודה אבידן, פרויקטור ההילולא יעקב כהן, ממ"ר צפון תנ"צ שלומי טובול, מפקד תחנת טבריה סנ"צ תמיר ארד, סגן מפקד התחנה רפ"ק יחיאל גבאי וקצין אג"ם טבריה זאהי פארס. לצדם השתתפו נציגי הרשות המקומית ועמותת רבי מאיר בעל הנס האמונים על ניהול המתחם, ובהם מנכ"ל עיריית טבריה שמעון פיניאן, מנכ"ל עמותת רבי מאיר בעל הנס הרב דוד אוחנה וסמנכ"ל העמותה הרב שמואל פרץ, לצד נציגי פיקוד העורף, מד"א וכיבוי אש.

במהלך הישיבה המקצועית הציגו גורמי המשטרה את פריסת הכוחות המקיפה, שתחל עם כניסת פקודת ההילולא לתוקפה החל מיום רביעי בשעה 21:00, ותימשך ברצף עד ליום שישי אחה"צ, ערב שבת קודש. השוטרים והסדרנים יהיו פרוסים במוקדים רבים, הכוללים את מתחם הציון והגג - כולל ההפרדה שבוצעה לראשונה על טהרת הקודש בשנה זו - רחבות ההדלקה, שבילי הגישה והעפר, מוקדי ההורדה והעלאת הנוסעים מחניוני חוף גיא וצמח, בהם יפעלו שאטלים חינם לציון הקדוש, ציר החירום, מתחם השאטלים הסמוך לחניונים לצד אבטחת הכניסה הצפונית והכניסה הדרומית לעיר.

כמו כן, בסיור עלה כי השנה הוחלט על הקמת חפ"ק אחוד משותף שיאחד תחת קורת גג אחת את המשטרה, המשרד לשירותי דת, מד"א, כיבוי אש ונציגי העמותה, מה שיאפשר ניהול אירוע מיטבי ושליטה מלאה בכל הנעשה בשטח.

בסיור עמדו הנוכחים על העובדה כי על פי הסדרי התנועה שנקבעו על ידי המשטרה, לא תתאפשר כלל גישה לכלי רכב פרטיים למתחם ההילולא, והציבור יופנה לחניונים גיא וחוף צמח ומשם ישונע קהל הרבבות באמצעות מערך שאטלים מסודר.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, ציין כי השנה בוצעו שינויים משמעותיים בתשתיות הציון בהובלת עמותת רבי מאיר בעל הנס, כולל יצירת שבילי גישה חדשים והסדרת כניסות ויציאות נפרדות כדי להקל על העומס ולמנוע דוחק. מנכ"ל המשרד ציין כי בשל העובדה שההילולא חלה השנה ביום שישי, יירשם שיא של מתפללים כבר החל מערבו של יום רביעי, ולאורך כל יום חמישי ושישי, עד שעות ספורות לפני כניסת השבת. מנכ"ל המשרד הדגיש עוד, כי הגורמים כולם ערוכים למענה הולם לקהל הרבבות שיזרום למקום במשך ימי ההילולא.

קצין אג"ם טבריה, זאהי פארס, הדגיש במהלך הישיבה כי ההיערכות המשטרתית היא לעשרות אלפים שיגיעו על פני שלושת ימי ההילולא. המשרד לשרותי דת הוסיף השנה סדרנים רבים ושיפר את דרכי הגישה כדי להבטיח את שלומם של המבקרים. פרויקטור ההילולא יעקב כהן " אני קורה לציבור להישמע להוראות כוחות הביטחון והסדרנים בשטח, ולהסתמך על התחבורה הציבורית והשאטלים המאורגנים בלבד"

כאמור, עיני רבבות אלפי ישראל נשואות אל י"ד באייר, יומא דהילולא רבא של האי תנא קדישא רבי מאיר בעל הנס, כאשר סמוכים ובטוחים אנו בכוחו, כי תפילת הרבים בהשתתפות רבבות אלפי ישראל, תעורר רחמי שמיים מרובים על כלל יושבי ארץ הקודש.