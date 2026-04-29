עולם ההלכה פוגש את פסגת הטכנולוגיה: ביוזמה ייחודית של 'איגוד רבני קארלין', נפתחה לאחרונה סדרת מפגשים וערבי עיון בבית המכון המדעי טכנולוגי להלכה בירושלים. המפגשים, המוקדשים לשיעורים עיוניים והרצאות מקצועיות, עוסקים בנושאים הבוערים של השעה: השימוש במכשור טכנולוגי חדשני במעגל החיים וההלכה.

היוזמה המבורכת היא פרי חזונו של הרה"ג רבי אפרים ביניק, אשר הוביל את המהלך בכישרון ובתבונה. שיתוף הפעולה המלא עם הנהלת המכון הוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל, תוך יצירת פלטפורמה לימודית יוצאת דופן עבור מורי ההוראה.

במפגש הפתיחה השתתפו עשרות רבות של רבני קהילות חסידי קארלין-סטולין מכל רחבי הארץ. סביב שולחנות ערוכים ישבו מורי-צדק, יושבי על מדין וראשי כוללים נודעים, המצויים בחזית הפסיקה בקהילותיהם ונדרשים יום-יום לשאלות המורכבות המגיעות לפתחם בעקבות הפיתוחים הטכנולוגיים המהירים.

את המעמד פתח בדברי ברכה חמים זקן רבני החסידות, הגאון החסיד רבי יהושע שמעון בריזל, רב שכונת 'פרי הארץ' וביהמ"ד הגדול בגבעת זאב. בדבריו עמד הגרי"ש על ייחודו הבלעדי של המכון, מיסודו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצוק"ל. הוא ציין את הזכות הגדולה ללמוד את הנושאים "מכלי ראשון" ושיבח את רבני ומהנדסי המכון על עמידתם בחזית ההלכה הצרופה. כמו כן, המליץ לרבנים להיעזר בביטאון 'אספקלריה' של המכון, המשמש ככלי עזר ראשון במעלה למורי הוראה.

במרכז הערב עמד שיעורו המקיף של ראש המכון, הגאון רבי אברהם משה הלפרין. בשיעור מעמיק שנמשך כשעה וחצי ושימש כמבוא לסדרה כולה, הגדיר הגרא"מ בבהירות את יסודות מעשה ומלאכה בשבת בעידן המודרני. השיעור עורר שקלא וטריא תורנית סוערת בקרב הרבנים המשתתפים, שהעלו שאלות מעשיות מתוך "ריתחא דאורייתא" תוססת.

לאחר השיעור, עברו הרבנים לסיור לימודי בתצוגת המכון ובמעבדות החדשנות, בלוויית הרה"ג ר' יוסף הילדסהיימר. הרבנים עמדו מקרוב על תהליכי הבדיקה הקפדניים ועל הפיתוחים הטכנולוגיים שזוכים לחותם הכשרות המהודר של המכון.

את המפגש חתמו הרבנים בהודיה עמוקה למארגנים, תוך שהם מציינים את החשיבות הקריטית של הידע שרכשו עבור קהילותיהם. "המפגש הזה פתח לנו צוהר לעולם שלם של הבנה טכנולוגית-הלכתית", סיכמו המשתתפים בצפייה להמשך הסדרה.