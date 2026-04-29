רבבות המוני בית ישראל יעלו להעתיר בתפילה בעיה"ק טבריה ביומא דהילולא רבא של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א. המשרד לשירותי דת, בתיאום עם כלל הגופים, השלים את ההיערכות הלוגיסטית לקליטת רבבות המתפללים שיעלו לציון הקדוש.

זאת, לאחר שהתקבלו האישורים מכוחות הביטחון ופיקוד העורף, והציבור הרחב יוכל להשתטח על הציון הקדוש ולשאת תפילה לישועת הכלל והפרט ביום המסוגל לישועות, תחת הקריאה המהדהדת אלקא דרבי מאיר עננו.

המעמד המרכזי לפתיחת ההילולא יחל מחר, יום חמישי י"ג באייר תשפ"ו, בתהלוכה המסורתית והחגיגית שתצא בשעה 18:00 מבית הכנסת העתיק אבולעפיה הממוקם בטיילת של טבריה, לעבר מתחם הציון. שיאו של המעמד יתקיים בשעה 20:00, אז תיערך הדלקת י"ג הנרות ברחבת הציון הקדוש, מעמד שמושך אליו אלפים רבים מכל רחבי הארץ. ההילולא תימשך לאורך כל ליל שישי ויום שישי, י"ד באייר, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור וקהל רב.

במעמד המרכזי בפתיחת ההילולא, צפויים להשתתף הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, לצד רבנים, דיינים וראשי ישיבות שיכבדו את המעמדים בהשתתפותם. כמו כן, במעמדי ההילולא ישתתפו מנכ"ל המשרד לשירותי דת הרב יהודה אבידן, ראש עיריית טבריה יוסי נבעה, וראשי עמותת רבי מאיר בעל הנס - אשר פעלו רבות במהלך החודשים האחרונים להבטחת התנאים הנדרשים לרווחת המתפללים.

לצורך הקלה על העומסים והבטחת הגעה בטוחה, הוקמו מתחמי נוחות ותפילה מיוחדים לטובת הציבור הרחב. המארגנים מדגישים כי יופעל מערך שאטלים ללא תשלום, שיצאו הלוך ושוב מחניון חוף גיא ומחניון חוף צמח לעבר הציון הקדוש. הציבור מתבקש להישמע לסדרי התנועה וההכוונה של כוחות הביטחון. יובהר כי כלל האירועים וההתכנסויות במתחם ההילולא מתקיימים בכפוף להנחיות העדכניות של פיקוד העורף ומשטרת ישראל, תוך הקפדה על בטיחות המשתתפים הרבים.

לתשומת לב הציבור, עקב עומסי הענק הצפויים, יחולו שינויים דרמטיים בהסדרי התנועה ובצירי הגישה, כאשר החל מיום חמישי י"ג באייר, בשעה 15:00 ועד לצהרי יום שישי בשעה 14:00, ייחסם כביש 90 בכניסה לעיר טבריה באופן הרמטי לשני הכיוונים. כתוצאה מהחסימה, קווי התחבורה הציבורית יופנו לצירים עוקפים ויבוטלו זמנית התחנות על כביש 90. הציבור מתבקש להשתמש בתחנה המרכזית בטבריה כנקודת העלייה והירידה.

במסגרת ההיערכות לקליטת רבבות המתפללים ביומא דהילולא, בוצעו השנה שינויים מהותיים בתשתיות מתחם הציון כאשר עמותת רבי מאיר בעל הנס ביצעה פעולות נרחבות לשדרוג תשתיות הציון. כך, לראשונה, הוכשרו שבילי גישה חדשים במטרה להקל על העומס, למנוע דוחק ולאפשר להמונים לשפוך שיח בתפילה ביישוב הדעת ובבטחה.

יצויין כי מערך האבטחה והבטיחות יחל את פעילותו המוגברת כבר הערב (יום רביעי), החל מהשעה 21:00 בלילה, ויימשך ברציפות עד לערב שבת קודש. לניהול מיטבי של האירוע, הוקם חפ"ק משותף המאחד תחת קורת גג אחת את פרויקטור ההילולא ואנשי הביצוע מטעם המשרד לשירותי דת, משטרת ישראל, עיריית טבריה, מד"א וכיבוי אש. כוחות ההצלה והסדרנים יהיו פרוסים במוקדים אסטרטגיים, כולל ברחבות ההדלקה ובחניוני השאטלים, כדי להבטיח את שלום הציבור לאורך כל ימי ההילולא.

פרויקטור ההילולא, יעקב כהן, מזכיר לציבור כי "נוכח זרימת ההמונים הצפויה להימשך לאורך יום חמישי ושישי, הציבור נקרא לעשות שימוש במערך השאטלים החינמיים שיצאו מחניוני חוף גיא וצמח בלבד, כאשר לא תותר גישה לרכבים פרטיים לאזור הציון, כלל. התפילות והמעמדים יתקיימו תוך הקפדה יתרה על הנחיות הבטיחות ופיקוד העורף".

ואכן, עיני כל ישראל נשואות בתפילה שזכותו של התנא הקדוש, רבי מאיר בעל הנס תגן על עם ישראל ותפעל ישועות לכלל ולפרט.