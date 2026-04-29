היערכות בבד"ץ חוג חת"ס פ"ת בשל החשש מ'חדש' בתבואה מחו"ל 

בישיבה מיוחדת שהתקיימה בהשתתפות כלל מפקחי ועד הכשרות שעל ידי בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, העלה גאב"ד 'שומרי הדת' באנטוורפן, הגאון רבי פנחס לייבוש פאדווא המעורב אישית בכל תהליכי הייצור וקובע את סדרי הפיקוח, את הצורך המיידי לוודא כי כלל בתי העסק והמפעלים המפוקחים עומדים בסטנדרטים המחמירים של המערכת בכל הנוגע לחמץ שעבר עליו הפסח, לצד היערכות לוגיסטית והלכתית מורכבת מול סוגיית ה'חדש' במוצרי הייבוא.

מהלך זה, ככל מהלכי הכשרות הנעשים בשנים האחרונות בוועד הכשרות שע"י בד"ץ חוג חת"ס פ"ת, נעשה בהכוונתו הישירה ועל פי פסקיו של מומחה הכשרות הבינלאומי, הגר"פ פאדווא, כאשר המפקחים והמשגיחים, העמלים על הבטחת כשרות המוצרים העומדים תחת חותם הבד"ץ המהודר, כפופים להנחיותיו בכל צעד ושעל.

כבר במוצאי החג, בהתאם להנחיות הכשרות המחמירות, יצאו מפקחי ומשגיחי ועד הכשרות לסיורי פיקוח בשטח שהחלו כמחצית השעה בלבד לאחר צאת החג. מטרת הסיורים הייתה לוודא כי בתי העסק לא החלו בהתארגנות או בפתיחה מוקדמת לפני הזמן. במקביל, נערכה בדיקה דקדקנית במוצרים שנמצאו בבתי העסק כדי לאמת את אישורי תעודות המשלוח שהתקבלו מהסוכנים והצלבת המידע באופן ברור. המפקחים אישרו את פתיחת בתי העסק אך ורק לאחר שקיבלו אישורים ממוסמכים ובדוקים לכך שכל חומרי הגלם והמוצרים שנמכרו לנכרי עברו את התהליך כדת וכדין, וכי אין חשש לתערובת חמץ שלא נכללה במכירה, במלאי.

אולם כאמור, האתגר ההלכתי המשמעותי ביותר הניצב כעת לפתחם של צרכני המהדרין הוא איסור 'חדש' בתבואות המיובאות מחו"ל, שרבים מקפידים עליו גם בזמנינו. על כן, בוועד הכשרות שע"י בד"ץ חוג חת"ס פ"ת נערכו מבעוד מועד לקראת חודשי הקיץ, בהם מגיעה לישראל תבואת האביב הנזרעת בחו"ל לאחר הפסח או נקצרת אחרי החג, ועל כן היא נחשבת 'חדש' ואסורה בשימוש עבור ציבור המהדרין, עד לפסח תשפ"ז.

תחת שרביטו של הגר"פ פאדווא, המוכר בבקיאותו העצומה במפת הייצור העולמית, מתבצע מעקב הדוק אחר משלוחי דגני בוקר, בירה וחומרי גלם המבוססים על חמשת מיני דגן, ועוד. המעורבות האישית של הגר"פ פאדווא בכל שלב ושלב, מהתיאום מול טחנות הקמח בחו"ל ועד להגעת המוצר לקווי האריזה בארץ, מבטיחה כי חומרי הגלם יעמדו בדרישות ההלכתיות המחמירות ביותר. המפקחים בודקים את סדרות הייצור ותאריכי הקציר מעבר לים כדי למפות במדויק את המועד שבו יש לעבור לשימוש במלאים מבוקרים של תבואה ישנה בלבד.

בהנהלת וועד הכשרות מציינים כי הניטור הרציף וההכוונה הישירה של הגר"פ פאדווא מאפשרים למערכת לזהות מראש את נקודות התורפה בשרשרת האספקה הבינלאומית. "היערכות מוקדמת זו מאפשרת לקהל צרכני המהדרין מן המהדרין, הסומכים את ידם על חותם הכשרות של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, לצרוך את התוצרת המהודרת ללא כל חשש", ציין מנכ"ל ועד הכשרות, שי טננבאום.

הפעילות המאומצת של וועד הכשרות בנושאים אלה, צפויה להימשך לאורך כל חודשי הקיץ, תוך דגש על שקיפות מלאה מול המפעלים והדרכת בעלי העסקים במטרה למנוע כל חשש של 'חדש' במוצרים המיובאים המגיעים בסופו של תהליך לשולחנם של ציבור המהדרין בכשרות.