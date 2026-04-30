די לשיעבוד: תחזיר לעצמך את יישוב הדעת והחופש האמיתי – בלי להילחם בעצמך ( AI )

"תמיד אמרתי לעצמי שזה ה'יישוב הדעת' שלי", פותח יחיאל (42), מחנך מירושלים. "הרי ביום-יום של אברך, בין העומס בבית לבין הריכוז הגבוה בלימוד, אתה מחפש את הרגע הזה לעצור. הסיגריה הייתה המקום שלי עם עצמי. הייתי בטוח שאם אפסיק, לא אצליח ללמוד דף גמרא אחד בריכוז, שלא לדבר על שמחות או חגים".

"החופש שנגזל ממני" השינוי אצל יחיאל לא הגיע בגלל אזהרות רפואיות. "כולנו יודעים שזה לא בריא, זה לא מה שגורם למעשן להפסיק. להפך, זה רק מלחיץ אותנו יותר ומריץ אותנו להדליק עוד אחת. השינוי הגיע כשקלטתי שאני לא 'נהנה', אלא 'משועבד'. מצאתי את עצמי עומד בבר-מצווה של האחיין שלי, וכל מה שמעסיק אותי זה מתי המנה הראשונה יוצאת כדי שאוכל לברוח החוצה לסיגריה. הרגשתי שהסיגריה מנהלת לי את סדר היום. היא החליטה בשבילי מתי אני יוצא מהכולל, מתי אני קם מהשולחן בשבת, ואפילו בתפילה – הראש כבר היה ב'סיגריה של אחרי'. איפה 'ונשמרתם'? איפה השליטה של המוח על הלב?". הפחד הגדול: "איך אסתדר בבין הזמנים?" כשחבר סיפר לי על השיטה של אלן קאר, צחקתי עליו. אמרתי לו: 'זה טוב לאנשים שעובדים במשרד, לא למי שחי בעולם של תורה, של מתח רוחני, של לילות בלי שינה'. פחדתי שאהיה עצבני על התלמידים, על הילדים בבית. פחדתי לאבד את החבר הכי טוב שלי.

אבל האמת היא שהפוכה. הגעתי למפגש של אלן קאר, וקרה שם משהו מדהים: לא הראו לי תמונות של ריאות שחורות. פשוט עזרו לי להבין שהסיגריה היא לא 'פרס', היא הבעיה עצמה. היא לא מרגיעה את הלחץ – היא זו שיוצרת את הלחץ שאנחנו מרגישים כשאנחנו לא מעשנים".

מפגש אחד – ויצאתי בן חורין "השיטה של אלן קאר מתאימה בדיוק ליהודי שומר תורה ומצוות", מסביר יחיאל בהתלהבות. "היא מפרקת את היצר הרע של הסיגריה לגורמים. פתאום הבנתי שהסיגריה לא עוזרת לי להתרכז – היא זו שמפריעה לי. היא לא נותנת לי טעם לקפה – היא פשוט פוגעת בחוש הטעם שלי.

יצאתי מהמפגש הזה, וביערתי את החמץ הזה מהחיים שלי. וזה קרה בלי מלחמות, בלי כוח רצון מטורף ובלי להשמין. פשוט הפסקתי לרצות את זה. היום, כשאני יושב ללמוד 'ריתחא דאורייתא', הריכוז שלי גבוה פי כמה, כי המוח שלי לא עסוק בלחפש את המצית. אני לא צריך 'לברוח' מהילדים שלי בשביל עשן. אני באמת חופשי".

