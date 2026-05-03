עבור בני דורנו, השם "מירון" ומושג ה"אסון" שזורים בדם ובדמעות של מ"ה קדושי מירון שנלקחו בסערה השמיימה בל"ג בעומר תשפ"א, ועלו על המוקד במעלות קדושים וטהורים. אך דפי ההיסטוריה המדממים של הר מירון חוזרים למעלה ממאה שנים לאחור, אל שנת תרע"א – אז זעזע את היישוב הישן אסון קטלני דומה, שגבה את חייהם של 11 נפשות טהורות.

היה זה במהלך הילולת ל"ג בעומר בשנת תרע"א. עומס כבד של כעשרת אלפים חוגגים הצטופף בחצר הציון, ולפתע פתאום קרס מעקה המרפסת של גג בית המדרש. מאות אנשים נפלו אל החצר מגובה רב; עשרות נפצעו, ועשרה נספו במקום (הרוג נוסף נפטר מאוחר יותר). האסון הותיר חלל עצום בקרב תושבי צפת וטבריה, והוביל בשעתו להגבלות מחמירות על סדרי ההילולה.

בימים אלו, לקראת יומא דהילולא, יעלו בני המשפחה ומוקירי משנתו את זכרו הטהור של אחד מחשובי הנספים באותו אסון טראגי: הרה"צ רבי יוסף דב הלוי רוזנשטיין זצ"ל. המנוח, שנטמן במורד ההר בחלקת י"ג הנספים (הכוללת גם את נספי השנים הסמוכות), היה דמות פלאית בנוף הגלילי.

רבי יוסף דוב זצ"ל, בנו של הרה"ק רבי צבי הערש מברדיטשוב צפת זיע"א ונכדו של הרה"ק רבי משה'לי מברדיטשוב זיע"א, נחשב לפארם של חסידי צפת וטבריה. הוא היה "אוצר כלי חמדה", שקדן עצום ונמנה על בני העלייה שבטבריה. בחסידות באיאן זכרו בערגה כיצד רבו, האדמו"ר ה"פחד יצחק" מבאיאן זיע"א, היה מכנה אותו בחיבה יתרה בשם "מיין בערל" (בערל שלי).

עדות מופלאה לצדקתו ניתן למצוא בתעודת המלצה נלהבת שקיבל בשנת תרס"ו מהרה"ק בעל ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ זיע"א. הרבי מויז'ניץ תיאר במילים נדירות את מעלותיו התרומיות, כשהוא מסתמך על גדולי רבני ארץ הקודש המעידים על צדקתו, והוסיף עליו את הפסוק "גם חכמת אדם תאיר פניו" – פוק חזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה!

בספר "עבודת הלוויים" מסופר כי רבי יוסף דב היה מסתגר בחדרו בכל ליל שבת קודש למשך שעות ארוכות, כשהוא הוגה בזוהר הקדוש, ורק לאחר מכן ניגש לערוך את הקידוש. הוא נלקח במיטב שנותיו, בן מ"ב שנים בלבד, והותיר אחריו שבעה יתומים רכים.

בספר "עדן ציון" מובא בשם החסיד רבי ישעיה הורוויץ ז"ל מצפת, כי היו שראו בעשרה שנספו באותו אסון (בתרע"א) מעין גמר ותיקון של "עשרה הרוגי מלכות", רמז שנמצא בכתבי המהר"ש מאוסטרופוליא זיע"א על הפסוק "וכל מעשר בקר וצאן" בפרשת בחוקותי, הנקראת בסמיכות לל"ג בעומר.

בשנים האחרונות, לאחר שסודר מתחם הציון במורד ההר, החלו המונים לפקוד את קברו לישועה ורחמים. בליל ההילולה תתקיים סעודת הילולה מרכזית בהשתתפות רבני המשפחה וצאצאיו, שיעלו את זכרו של הקדוש אשר דמו נספג באדמת מירון לפני 115 שנים.