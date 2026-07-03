דקה מבית ההוראהכיצד אפשר לתת מתנה בשבת? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד אפשר לתת מתנה בשבת? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 11:00כיצד אפשר לתת מתנה בשבת? • צפוכיצד אפשר לתת מתנה בשבת? • צפו10100:00/2:27"16 אברכים בכלא": השיחה המטלטלת של הגאון הינוקא על גיוס בני הישיבותחזקי שטרן|02.07.26המסוק רוקן דלק באוויר כדי להציל את תלמיד החיידר שנפל מגובה בטיולקובי ישראל|02.07.26• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאמה הדין של סיגריות, צחצוח שיניים וכביסה - בצום? • צפוהרב נחום נוסבכר|02.07.26הלכות שבתמתנההרב עמרם פרידהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראהמתנה בשבתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"כמו מלכה בבית": כך חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל כיבד את רעייתו הרבנית הדסה ע"ה | הצצה נדירההרב מרדכי חסידים|02.07.26"את לא מתאימה למגזר" | כולם סירבו להיפגש איתה - ואז היא גילתה למהאריה רוזן|02.07.26אחותי חיה תחת דיקטטורה רוחנית ונפשית, השפלות מחרידות ואיומים - כך עשיתי לזה סוף | סיפור מטלטלמשה רבי|02.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מקלב גילה: "הדודים של המשנה ליועמ"שית - רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה"חנני ברייטקופף|02.07.26״לא הפגנה, לא חסימות כבישים": כך נראתה המחאה החריגה של ויז’ניץ מרכז מול היועמ”שיתחזקי שטרן|01.07.26מבאבא אלעזר, לייבי קלצקי ועד לרבי עמוס; בתקופה זו השטן עומד ומקטרג – גדולי הדור הזהירו מראשחיים רוזנבוים|01.07.26
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