דקה מבית ההוראה כל מה שצריך לדעת: כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפו (יהדות)