כל מה שצריך לדעת: כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפו

דקה מבית ההוראהכל מה שצריך לדעת: כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00כיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפוכיצד מכינים בגדים לתשעת הימים? • צפו10100:00/2:27"אני לא יהודי": ההודעה המסתורית באמצע שחרית והדמעות שפרצו בבית הכנסתנחמן שטרנהרץ|10:32• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם צריך לתת מעשר כספים מתלושים או מסיוע בשכר דירה? • צפוהרב נחום נוסבכר|12.07.26תשעת הימיםהרב עמרם פרידכיבוס בגדיםבגדים מכובסיםהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אסון נורא: בני הזוג פריימן שאפו גז רעיל ונמצאו ללא רוח חיים בביתםדניאל הרץ|09:45דבר נאה ומתקבל; המונים נהרו להשתתף בשמחת אירוסי נכד חבר המועצתחיים רוזנבוים|09:08"הודעת המחשב" שהפכה לסיוט: בני הזוג החרדים כמעט איבדו את חסכונותיהםנחמן שטרנהרץ|08:15 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"פוליטיקה זה כמו טשולנט - אל תיכנס לזה": כך הזהיר הרב הראשי את הרב שקיבל הצעה מפתיעהחיים רוזנבוים|12.07.26הדרמה באשדוד | המשטרה מודה: "טעות בזיהוי" - אך מאשימה את האברךקובי ישראל|12.07.26המשטרה מצטרפת לחיפושים ומבקשת סיוע דחוף באיתור צעיר חרדי בן 25קובי רוזן|12.07.26
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