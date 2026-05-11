העתירו בתפילות: יו"ר אתרא קדישא רבי דוד שמידל התמוטט בביתו בבני ברק

דאגה בעולם היהודי: כוחות ההצלה הוזעקו לביתו של הגאון הישיש רבי דוד מיכאל שמידל ברחוב רש"י בבני ברק • בדקות אלו מבוצעות בו פעולות החייאה מתקדמות לאחר שהתמוטט • שמו לתפילה: רבי דוד מיכאל בן מרים לרפואה שלמה (חרדים)

הגאון רבי דוד שמידל (צילום: ארכיון)

העתירו בתפילות: בשעה האחרונה הוזעקו כוחות ההצלה לביתו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא', ברחוב רש"י בבני ברק, לאחר שהתמוטט בפתאומיות.

כונני הצלה שהגיעו למקום זיהו כי הרב נמצא במצב קריטי בדקות אלו מבצעים צוותי הרפואה פעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייו של הגאון הישיש, המנהיג מזה עשרות שנים את המערכות על קדשי ישראל וקברי קדמונים.

בעולם היהודי נישאת תפילה נרגשת בקרב תלמידיו ומוקיריו הרבים, הממתינים בחרדה לבשורות טובות מביתו. הרב שמידל, מזקני הרבנים בעיר, מוכר כמי שעומד בחזית המאבקים על שמירת בתי העלמין בארץ ובעולם, ודמותו נחשבת לסמל של מסירות נפש למען כבוד המת.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת הגאון רבי דוד מיכאל בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.

תפילותהחייאההרב דוד שמידל

