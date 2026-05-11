העתירו בתפילות: בשעה האחרונה הוזעקו כוחות ההצלה לביתו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא', ברחוב רש"י בבני ברק, לאחר שהתמוטט בפתאומיות.

כונני הצלה שהגיעו למקום זיהו כי הרב נמצא במצב קריטי בדקות אלו מבצעים צוותי הרפואה פעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייו של הגאון הישיש, המנהיג מזה עשרות שנים את המערכות על קדשי ישראל וקברי קדמונים.

בעולם היהודי נישאת תפילה נרגשת בקרב תלמידיו ומוקיריו הרבים, הממתינים בחרדה לבשורות טובות מביתו. הרב שמידל, מזקני הרבנים בעיר, מוכר כמי שעומד בחזית המאבקים על שמירת בתי העלמין בארץ ובעולם, ודמותו נחשבת לסמל של מסירות נפש למען כבוד המת.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים לרפואת הגאון רבי דוד מיכאל בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.