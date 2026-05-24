59 שנים לשחרור; למעלה מ-100,000 איש נהרו אל הכותל המערבי בחג השבועות

זכר לעלייה לרגל: למעלה מ-100,000 מתפללים גדשו את רחבת הכותל המערבי וקבר דוד המלך במהלך החג והשבת. רגע השיא: 20,000 איש בתפילת ותיקין, אמירת 'אקדמות' וקידושא רבא ענק • המסורת שנמשכת כבר 59 שנים מאז שחרור המקום הקדוש • סיקור ותיעוד מצאת החג והשבת (חרדים)

מוצאי שבועות בכותל המערבי

בהקרן למורשת הכותל מציינים כי למעלה מ-100,000 איש פקדו את רחבת הכותל המערבי במהלך החג והשבת שלאחריו, זכר למנהג העלייה לרגל.

שיאו של החג נרשם בבוקרו של יום חג השבועות, עם תפילת ותיקין בהשתתפות למעלה מ-20,000 מתפללים, שמילאו את רחבת הכותל המערבי בתפילה, שירה ואמירת "אקדמות" לכבוד מתן תורה. בסיום התפילה נערך קידושא רבא, במהלכו חולקו עשרות אלפי ערכות קידוש אישיות לכלל המתפללים.

העלייה ההמונית לרחבת הכותל בחג השבועות נמשכת זה 59 שנים – מאז שחרור ירושלים והכותל המערבי, שחזר לראשונה לידי העם היהודי.

כמיטב המסורת, לאורך ליל החג נהרו אלפים לרחבת הכותל המערבי ולבתי הכנסת הסמוכים ללימוד תורה, אמירת 'תיקון ליל שבועות' ופרקי תהילים.

גם למתחם קבר דוד המלך הסמוך לכותל המערבי נהרו אלפים במהלך החג– לציון יום פטירתו של דוד המלך, החל בחג השבועות.

זרם המתפללים נמשך גם לאורך השבת - אסרו חג שבועות כאשר גם בתפילת ליל שבת ובתפילות יום השבת והקידושא רבא שנערך לאחר התפילה - נכחו רבבות מתפללים ברחבת הכותל המערבי.

הגעת ההמונים נמשכת גם בימים אלו, כאשר אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל בשירה וריקודים לכבודה של תורה, בראשותם של אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות.

מוצאי שבועות בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל )
