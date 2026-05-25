"יבטל כל הגזירות!" | שאגת האלפים בהר ציון שהרעידה את ירושלים

כמסורת רבת שנים, גם השנה התקיימה הילולת דוד המלך בציון הקדוש בהר ציון בירושלים במוצאי חג השבועות, בהשתתפות רבנים בולטים ובראשם הגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

לקראת ההילולה נערכו העסקנים בהיערכות לוגיסטית רחבת היקף, שכללה שינוע של אלפי מנות אוכל, עוגות גבינה מיוחדות ועשרות אלפי בקבוקי שתייה עבור ציבור המתפללים ועולי הרגל שהגיעו למקום במהלך חג השבועות ומוצאי החג. במסגרת ההיערכות נערכו סיורי שטח ותיאומים קפדניים עם כל הגורמים הרלוונטיים, כדי לאפשר את קיום האירועים בצורה מסודרת ובטוחה עבור ההמונים.

בסמוך לציון הקדוש הוקם 'היכל תורה' ענק, שבו עמלו במהלך החג אלפי לומדים ומתפללים שנהנו ממקום מסודר ללימוד תורה, לצד כיבוד קל ושתייה שהוגשו במקום לאורך כל שעות היממה.

שיאו של המעמד נרשם במוצאי חג השבועות, אז התקיים האירוע המרכזי שנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה. אלפי בני אדם שגדשו את המתחם שרו, רקדו ושמחו במשך שעות ארוכות לכבוד הילולת דוד מלך ישראל.

במהלך האירוע נשא דברים הגאון רבי אהרן יצחק שטרן, בדבריו בירך את המשתתפים שיזכו לישועות גדולות בזכות דוד המלך, והביע תקווה כי בקרוב יזכו כלל ישראל לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש.

ברגעי השיא של האירוע שאגו אלפי המשתתפים: "יבטל כל הגזירות בזכות דוד מלכא משיחא", לצד שירי התעוררות, ניגוני קבלת התורה ותפילות נרגשות לישועת הכלל והפרט.