התרגשות עצומה נרשמה בשבוע שעבר בבית שמש עם קיומו של המעמד ההיסטורי והנדיר של פדיון פטר חמור כפול, בשילוב כינוס הכנה אדיר לקראת חג מתן תורה. המעמד נערך ביוזמת חברי הסיעה החסידית בעיר: סגן ראש העיר ויו"ר הסיעה שמעון גולדברג, ישעיה וייסמן ואברהם נחמן פרנקל, ובשיתוף פעולה עם ראש העיר שמואל גרינברג.

רחוב קדושת אהרן בעיר נסגר לחלוטין לתנועה, ובמקום הוקם מתחם ענק שקלט אלפי משתתפים. בין ההמונים גדשו את המקום מאות ילדי חיידרים ותלמידי תלמודי תורה, שהגיעו בצורה מרוכזת מכל רחבי העיר לאחר היערכות חסרת תקדים מול הנהלות המוסדות.

לצלילי ניגוני רגש והתעוררות שנשמעו על הבמה, עת פצחו המקהלה והקהל בשירת "ובכן צדיקים יראו וישמחו", נכנסו בזה אחר זה אל שולחן הכבוד מרנן ורבנן האדמו"רים והרבנים. בין היתר פארו את המעמד: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, האדמו"ר מלעלוב, האדמו"ר מטרעבישאן, האדמו"ר משאץ דרהביטש, האדמו"ר מקאשוי, האדמו"ר מזידיטשוב, האדמו"ר מספינקא סאסרגאן, האדמו"ר מראדושיץ, האדמו"ר מאמשינוב, האדמו"ר מליזענסק, האדמו"ר מדז'יקוב והאדמו"ר מבערגסאז, לצד עשרות רבני קהילות מכל רחבי העיר.

את המעמד פתח הרה"ג רבי אשר שוורץ, מרבני העיר ומחבר ספר 'מעדני אשר', שדיבר בערגה על מעלת ההכנה למצווה ועל קדושת הימים שלפני חג השבועות. את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, שהרחיב בדבריו על קדושת שלושת ימי ההגבלה ועל ההכנה הראויה לקבלת התורה.

אחד הרגעים המרטיטים במעמד היה כאשר האדמו"ר מלעלוב פצח באמירת "שמע ישראל", ואלפי הילדים והמשתתפים קיבלו יחד עול מלכות שמיים בקול אדיר שהדהד ברחבי העיר כולה, והעניק למשתתפים תחושה מוחשית של מעמד הר סיני ברחובה של עיר.

בהמשך נערכו שני מעמדי פדיון פטר חמור בזה אחר זה: הפדיון הראשון נערך על ידי הכהן הפודה האדמו"ר מספינקא סאסרגאן, ומיד לאחר מכן נערך פדיון נוסף על ידי הכהן הפודה הרה"ג רבי אהרן כץ, רב קהילת בראד ברמה ד'.

צבי פרנקל, שניהל במשך שבועות ארוכים את ההיערכות הלוגיסטית הרחבה מול הקהילות ותלמודי התורה, מסכם את האירוע בסיפוק עצום: "לא מדובר בעוד אירוע בשגרה, אלא ברגע היסטורי של תורה, אחדות מופלאה וקידוש השם עצום שהעיר בית שמש לא ראתה כמותו שנים רבות".