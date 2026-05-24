דיווח דרמטי: ההסכם עם איראן בסכנת קריסה - אלו המחלוקות הקריטיות בין הצדדים

דיווחים בתקשורת הערבית מעלים כי טיוטת ההסכם בין ארה"ב לאיראן נמצא בסכנת קריסה בגלל מספר סוגיות אקוטיות | איראן מאיימת לשבור את הכלים ומתדרכת את התקשורת הערבית | לא ברור אם ארה"ב ואיראן יכולות להתגבר על הקשיים ולחתום על הסכם | ממתינים להחלטת המנהיג העליון (מדיניּ)

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

מספר כלי תקשורת ערביים פרסמו הערב תדרוך איראני, לפיו ההסכם עם עומד בסכנת קריסה לאור מחלוקות אקוטיות בין הצדדים.

לפי הדיווח בתסנים המופעל בידי המשטר, קיימת אפשרות לדחיית ההסכם משום שלדבריהם, "ארה"ב אינה עומדת בהתחייבויותיה".

סלע המחלוקת נעוץ דווקא בגזרה הלבנונית, כך לפי דיווח מקביל ברשת 'אל-ג'זירה' הקטארית. מהדברים עולה כי האיראנים אינם מרוצים מהסעיף לפיו ישראל תוכל לפעול למול "כל איום" מול חיזבאללה, דבר שנתניהו התעקש עליו עד כה.

נקודה נוספת עליה לא הצליחו הצדדים לגשר היא עניין הפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים. מהידיעה באל-ג'זירה עולה כי דורשת הפשרה מלאה או חלקית של הנכסים המוקפאים, בעוד ארה"ב דוחה את התהליך להסכם הסופי.

לפי הדיווח, איראן העבירה את המסר הבא לארה"ב דרך פקיסטן:

"אם ארה"ב לא תתפשר בנושאים הללו - אין הסכם".

הצטרפות של ערב הסעודית, קטאר ופקיסטן להסכמי אברהם תהיה מעבר למהפכנית עבור האזור והעולם. זוהי מהלך מבריק של .

לערב הסעודית ולאחרים: עכשיו הגיע הזמן להיות נועזים למען עתידו של מזרח תיכון חדש. אני מצפה, כפי שהציע הנשיא טראמפ, שתצטרפו למעשה להסכמי אברהם ובכך תסיימו באופן יעיל את הסכסוך הערבי-ישראלי. אם תסרבו ללכת בנתיב הזה כפי שהציע הנשיא טראמפ, זה יהיה בעל השלכות חמורות על יחסינו העתידיים ויהפוך את הצעת השלום הזו לבלתי מקובלת. יתר על כן, זה ייתפס על ידי ההיסטוריה כטעות חישוב מרכזית."

מוקדם יותר, התייחס נשיא ארה"ב ברשת החברתית שלו להסכם המסתמן עם איראן, והבטיח כי לא יחזור על טעותו של ברק אובמה.

בסוף הפוסט, שרבב נשיא ארה"ב את הסכמי אברהם לטקסט - כאשר ההקשר נראה על פניו כלא-ברור בעליל.

"אני רוצה להודות, עד כה, לכל מדינות המזרח התיכון על תמיכתן ושיתוף הפעולה שלהן, אשר יתחזק עוד יותר על ידי הצטרפותן לאומות הסכמי אברהם ההיסטוריים, ומי יודע, אולי גם הרפובליקה האסלאמית של איראן תרצה להצטרף".

בדבריו, כך נראה, רמז טראמפ כי סעודיה ואולי מדינות נוספות יסכימו לחתום על הסכם שלום עם ישראל בתמורה לסיום המלחמה.

המהלך יסביר גם פוסט מוקדם יותר של הנשיא טראמפ, בו טען כי מדינות המפרץ הן אלו שביקשו ממנו לחזור לשולחן המשא ומתן עם איראן, כעת הגיע הזמן לפרוע את החוב. ייתכן, כי טראמפ מעוניין לפרוע אותו כעת באמצעות שלום בין ישראל למפרציות.

וכך כתב הערב הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם:

"אם למעשה כתוצאה ממשא ומתן אלה לסיום הסכסוך האיראני, בעלי הברית הערביים והמוסלמיים שלנו באזור יסכימו להצטרף להסכמי אברהם, זה יהפוך את ההסכם הזה לאחד המשפיעים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון.

5
טראמפ חי בסרט אם הוא חושב שאיראן תצטרף להסכמי אברהם. איראן מבינה רק שפה אחת: מטוסי קרב בשמי טהרן. כל הסכם איתם הוא פרס לטרור. הגיע הזמן שצה"ל יוריד את הכפפות, ימחק את חיזבאללה בלבנון ויבהיר לאיראנים שאם הם זזים מילמטר, המזרח התיכון ישתנה לתמיד
שאולוב
4
איזה הסכם ואיזה קריסה, כפרה עליכם, האיראנים האלה מבינים רק כפכף בראש. חופש פעולה מול חיזבאללה זה לא סעיף בהסכם, זה החיים שלנו! מי שיבוא לצפון יקבל פצצה קטלנית שתעיף אותו עד לפקיסטן. אנחנו לא מפחדים מאף מנהיג עליון או תחתון. צה"ל, לירות בכל הכוח
לימור
3
להכות בהם מכה ניצחת ביד ברזל חסרת רחמים להשמיד את כל ראשי הטרור ולמחות את זכרם לא לחוס ולא לרחם
עומר
2
לא בבקשה!!! לקח לנו יום שלם להפנים שסובבתם את הזקן הסנילי והמתהפך על האצבע ואתם בדרך הבטוחה לאטום . איך עכשיו נחזור אחורנית ??
תומר
1
בשביל מה לצפות בטלנובה וקומדיה, יש לנו בשפע עם טרטמפ ואירן
ריקי

