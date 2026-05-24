מצטרף לארבל

אחרי 23 שנים בפוליטיקה: ח"כ יעקב מרגי פורש מהכנסת

ח"כ יעקב מרגי הודיע ליו"ר ש"ס אריה דרעי כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ולפרוש מהחיים הציבוריים | מדובר בח"כ המכהן השני שפורש | הערכה: לפחות עוד ח"כ אחד צפוי לפרוש (חרדים)

ח"כ יעקב מרגי (צילום: 'כיכר השבת')

השר לשעבר, ח"כ יעקב מרגי, הודיע ליו"ר , ח"כ אריה דרעי, כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

מרגי הודיע לדרעי על החלטתו כבר לפני כשבועיים אך לבקשת דרעי לא פרסם את ההחלטה עד לפרסום היום (ראשון).

מרגי, שכיהן כשר הדתות ושר הרווחה, פורש מהחיים הציבוריים לאחר 23 שנים בפוליטיקה במסגרת ש"ס, גם בתקופת היו"ר הקודם אלי ישי, אז הוא כיהן כמנכ"ל ש"ס.

בכך מצטרף מרגי לשר לשעבר משה ארבל שהודיע בשבוע שעבר על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים. בש"ס מעריכים כי לפחות עוד חבר כנסת אחד צפוי להודיע על פרישה מהחיים הציבוריים.

יצוין כי כבר לפני כשש שנים, ערב בחירות 2019, ח"כ יעקב מרגי הסכים לבקשת מועצת חכמי התורה כי יכהן בכנסת עד לתום הקדנציה ההיא, אך לבסוף המשיך בתפקידו עד לימים אלו וככל הנראה הפרישה הגיעה מתוך הבנה כי יתבקש על ידי המועצת לפרוש מתפקידו בכדי לאפשר ל'דור הצעיר' להיבחר לכנסת.

שליח ציבור נאמן וחרוץ שעשה רבות בכל תחום שבו עסק (חינוך רווחה ועוד)
ישראל
מעניין למה כולם עוזבים?! בטח מרוב שהרגישו סיפוק ועשיה בלחמם כיסאות על חשבון כולנו!!
שסניק לשעבר
חבל על דאבדין ולא משתכחין רבי יעקב היקר הקים עולה של תורה ודאג לכלל בני ספרד במסירות נפש עצומה הן במשרד הדתות והן במשרד הרווחה תמיד מתוך צייתנות מוחלטת לדעת תורה של מרן זיע"א ומועצת חכמי התורה יהי רצון שימשיך להשפיע ממעיינותיו ויזכה לבריאות גופא ונהורא מעליא
חרדי ספרדי

