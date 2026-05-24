אחרי 23 שנים בפוליטיקה: ח"כ יעקב מרגי פורש מהכנסת

השר לשעבר, ח"כ יעקב מרגי, הודיע ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

מרגי הודיע לדרעי על החלטתו כבר לפני כשבועיים אך לבקשת דרעי לא פרסם את ההחלטה עד לפרסום היום (ראשון).

מרגי, שכיהן כשר הדתות ושר הרווחה, פורש מהחיים הציבוריים לאחר 23 שנים בפוליטיקה במסגרת ש"ס, גם בתקופת היו"ר הקודם אלי ישי, אז הוא כיהן כמנכ"ל ש"ס.

בכך מצטרף מרגי לשר לשעבר משה ארבל שהודיע בשבוע שעבר על החלטתו לפרוש מהחיים הציבוריים. בש"ס מעריכים כי לפחות עוד חבר כנסת אחד צפוי להודיע על פרישה מהחיים הציבוריים.

יצוין כי כבר לפני כשש שנים, ערב בחירות 2019, ח"כ יעקב מרגי הסכים לבקשת מועצת חכמי התורה כי יכהן בכנסת עד לתום הקדנציה ההיא, אך לבסוף המשיך בתפקידו עד לימים אלו וככל הנראה הפרישה הגיעה מתוך הבנה כי יתבקש על ידי המועצת לפרוש מתפקידו בכדי לאפשר ל'דור הצעיר' להיבחר לכנסת.