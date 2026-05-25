"אין לנו אמון בראש הממשלה, גם אם יגיד שעכשיו בוקר", כך התבטא הלילה (בין ראשון לשני) בכיר ב'דגל התורה' שנימק את ההחלטה שלא לשתף פעולה עם הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

כזכור, כפי שפורסם אמש לראשונה ב'כיכר השבת', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להפסיק כל שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכירים ב'דגל': "רה"מ נתניהו משחק בכולם, הוא לא יעביר את חוק הגיוס, הוא מנסה למרוח את הזמן כדי להגיע לבחירות בחודש חשוון, הגר"ד לנדו כבר אמר שהוא שקרן".

ח"כ בסיעה הליטאית הוסיף: "אם נתניהו היה רוצה לקדם את החוק - הוא לא היה מחכה עד לרגע האחרון, מדובר בניסיון למנוע הקדמת בחירות, הפסקנו להאמין לו, רק טיפש נופל פעמיים".

גם ב'אגודת ישראל' תקפו הלילה את ראש הממשלה: "אומנם לקח ל'דגל התורה' זמן להבין את האירוע עם נתניהו אבל בסוף גם הם הבינו שנתניהו משקר לנו למעלה משלוש שנים, משחק בהנהגה החרדית, לרגע הוא לא תכנן להעביר את החוק, הוא צריך לשלם על כך מחיר פוליטי ביום שאחרי הבחירות".

ההוראה הדרמטית מגיעה על רקע הטענות בקואליציה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל בימים אלו לאשר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשיחה שהתקיימה בשבוע שעבר במעונו של הגר"ד לנדו, ניסה ח"כ משה גפני להעביר מסרים מטעם ראש הממשלה. "ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה", מסר גפני לרב.

אולם תגובת ראש הישיבה הייתה חד-משמעית וחריפה במיוחד: "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן", השיב ראש הישיבה בנחרצות. "לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר", הוסיף: "הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה.

במכתב בכתב ידו קבע הגר"ד לנדו: "אין לנו אמון יותר בנתניהו, המושג גוש לא קיים יותר מבחינתנו. נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית".