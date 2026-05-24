רוממות דקדושה, התעלות התורה לצד שילוב מרתק של אקטואליה ואמונה: תלמידים ובוגרים מסכמים חג שבועות ושבת קודש מרוממים במיוחד בהיכל ישיבת "כסא רחמים" בבני ברק, בצל קודשו של ראש הישיבה, הגאון הצדיק רבי צמח מאזוז.

לאורך כל ימי החג עברו לפני התיבה בתפילות המרוממות בניו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה, שהלך לעולמו בחודש האחרון.

את פתיחת ימי האורה החל ראש הישיבה, הגר"צ מאזוז, בדברים שנשא בהיכל הישיבה בערב החג, שם קרא בפני הלומדים מדברי השל"ה הקדוש בתחילת מסכת שבועות. בדבריו הביא מעשה מרטיט ונורא שכתב רבי שלמה אלקבץ על אשר אירע בבית מדרשו של מרן הבית יוסף, המלמד על גודל מעלת הלימוד המסודר כפי שנתקן לליל החג. בזה הסביר ראש הישיבה את ההקפדה הנחרצת בישיבה משך שנים לעמול דווקא על סדר תיקון "קריאי מועד", ולא כפי שיש נוהגים בשאר לימודים.

עוד הביא הגר"צ את דברי ה'כף החיים' בשם רבנו האריז"ל ב'שער הכוונות', כי כל מי שלא ישן בלילה זה אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא, שכן הוראת השנה לאדם נקבעת על פי הלילה הזה.

קודם לכן, נשא דברים משגיח הישיבה, הגאון רבי מצליח סגרון, שדיבר על מעלת קבלות טובות. הגר"מ הסביר כי קודם מעמד הר סיני אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע" אולם בפועל עדיין לא עשו מעשה, ללמדנו שעצם הדיבור והכוונה האמיתית למעשה טוב כבר פועלים את פעולתם בשמי מרומים.

באישון ליל, את סדר תיקון ליל החג ערך ראש הישיבה בהיכל הישיבה הגדול. מחזה מרהיב עין היה לראות את הגר"צ עובר בקריאת סדר התיקון מפסוקי התורה לנביאים ומנביאים לכתובים, כשהוא מקפיד על סדר הטעמים המסודרים לכל ספר וספר בהבחנה מדויקת ומפעימה.

התרגשות והתרוממות מיוחדת ניכרה על פניו של ראש הישיבה באמירת דברי הזוהר הקדוש המתוקנים בסיום קריאת סדר פסוקי התנ"ך, בזעקה המרטיטה "אורייתא, אורייתא". מיד לאחר מכן פצחו כל בני הישיבה יחד עם ראש הישיבה בשירי התעוררות ותשוקה עזים לכבודה של התורה הקדושה.

בבוקר החג עלה ראש הישיבה לעליית עשרת הדיברות. כנהוג בישיבת כסא רחמים, העליות בחג מתן תורה אינן נרכשות בכסף אלא בעמודי חידושי גמרא מקוריים. את עלייתו של ראש הישיבה רכשו יחד שלושה מנכדיו של הגר"צ, תמורת עשרות עמודי חידושים תורניים עמוקים.

בצהרי היום קרא ראש הישיבה בהיכל הישיבה את ספר משלי, מגילת רות והאזהרות לרבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול כפי המנהג המקודש, כשהוא מקדים מספר מילים בשבח וחשיבות מנהג קריאתם עוד מדורי דורות.

במהלך שיחת נעילת החג והשבת, ביאר ראש הישיבה בעיון רב את פסוקי מגילת רות, כשהוא משלב בהם דברי חיזוק ואמונה יוקדת. בתוך דבריו התייחס הגר"צ בחריפות רבה לבקשת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לבטל את זכאות 'מחיר למשתכן' לחייבי גיוס, והרעיש את ההיכל בדברי ביטחון.

"פעם סיפרתי בישיבה", אמר ראש הישיבה, "אמרתי: תראו איך הקב"ה עזר לי וקניתי דירה. אז בא אליי איזה בחור אחד אחרי שגמרתי את השיחה ואמר לי: 'ואני, איך יעזור לי ה'?', אמרתי לו: 'וכי אני היועץ של ה'?! הקב"ה אין מעצור לו. אין לו שום מעצור!'".

ראש הישיבה המשיך ותקף ישירות את הגזרות הכלכליות: "ברוך ה' היו הרבה דירות, 'מחיר למשתכן' וכל מיני הנחות כאלה. עכשיו ה'איזבל' של ימינו עצרה את זה לאברכים ובני התורה. אתם חושבים שמעכשיו לא יהיו להם דירות?! הקב"ה סגר פתח מפה, יפתח אלף פתחים ממקום אחר. הוא זה שמנהל את העולם. צריכים להתחזק באמונה!", חתם ראש הישיבה את דבריו המעוררים, שהותירו רושם בל יימחה על מאות התלמידים.