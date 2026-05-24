השר שלמה קרעי ( צילום: Photo by Chaim Goldberg/Flash90 )

ההתנגדות החרדית לרפורמה בשוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי מתרחבת ומקבלת תאוצה: לאחר הביקורת הנרחבת שנחשפה בשבוע שעבר ב'כיכר השבת', על כך שהרפורמה עלולה לגרום לבחורי ישיבות נגישות בלתי מוגבלת לטלוויזיה הישראלית, כעת יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף שולח מכתב חריף במיוחד לשר התקשורת.

במכתב שנשלח, טוען גולדקנופף כי השר קרעי מנסה לבצע "מחטף" ולקדם את החוק במהירות, תוך הפרה בוטה של הסיכומים שהושגו עם המפלגות החרדיות. לטענתו, הסיכום המפורש היה שהחוק לא יקודם ללא ישיבה מקדימה והסכמה מלאה של ועדת הרבנים לענייני השבת. "פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו" במכתב מפורט שנשלח לשר קרעי, מבהיר יו"ר יהדות התורה כי עיון בסעיפי החוק המתגבשים (100-107) מעלה חששות חמורים. "הקמת יישומון ממשלתי במימון המדינה להנגשת שידורים בחינם, מהווה פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו", כותב גולדקנופף. מחאת קפלן בדרך החוצה? הדרמה מאחורי הקלעים של רשימת 'הדמוקרטים' יוני גבאי | 16:18 לדבריו, "במקום לצמצם חילול שבת, המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של הנגשת תכנים האסורים בשבת לתוך הבית פנימה, דבר המהווה פרצה חמורה ושינוי אורחות חיים בקרב הציבור שומר המסורת".

השר שלמה קרעי ויו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

התחייבויות שניתנו מעל דוכן המליאה

גולדקנופף מזכיר כי במהלך הדיונים על חוק התקשורת, לקראת אישורו בקריאה ראשונה ביום ח' בחשוון תשפ"ו (4.11.2025), התקיימה ישיבת סיעה בה סוכם בתיאום עם השר קרעי ועם יו"ר הקואליציה "באופן שאינו משתמע לשתי פנים" כי החוק לא יקודם ללא ישיבה מקדימה והסכמה מלאה של ועדת הרבנים.

"סיכום זה אושר על ידך פעם נוספת בנאומי מעל פודיום המליאה באותו היום", מדגיש יו"ר יהדות התורה. "תמיכתנו בקריאה הראשונה ניתנה אך ורק על בסיס התחייבויות מפורשות אלו".

"הופתענו לגלות ניסיון מחטף"

במכתב מתגלה כי יהדות התורה הופתעה לגלות שנעשה ניסיון מצד השר קרעי לקדם את החוק במהירות ולהביאו לאישור ללא הסדרה של סוגיית חילולי השבת הנגזרים ממנו.

"מדובר בהפרה בוטה של הסיכומים", כותב גולדקנופף בחריפות.

יו"ר יהדות התורה מבהיר: "ברי כי לא נוכל לתמוך בחוק כל עוד סוגיית חילולי השבת לא הוסדרה באופן ברור ומלא מול הגורמים המוסמכים".

המכתב של גולדקנופף לשר קרעי

קריאה לעצירת החוק

בסיום המכתב, גולדקנופף פונה בקריאה לכל מי שקדושת השבת יקרה לליבו: "אנו קוראים לכל מי שקדושת השבת יקרה לליבו לגלות אחריות ציבורית ולפעול לעצירת החוק עד להשלמת ההסכמות בנושא זה".

כזכור, כפי שנחשף ב'כיכר השבת', הרפורמה של השר קרעי כוללת הקמת אפליקציה ממשלתית שתנגיש את כל ערוצי הטלוויזיה בישראל בחינם לכל אזרח, מה שמעורר חששות בקרב אנשי חינוך ופוליטיקאים חרדים מפני פגיעה רוחנית חמורה בבחורי ישיבות.

בנוסף לסוגיית ההנגשה הכללית, הדגש במכתב של גולדקנופף הוא על הנגשת שידורי ספורט בשבת, שלטענתו מהווה חילול שבת אקטיבי מצד המדינה. המפלגות החרדיות דורשות כי לפני כל קידום נוסף של החוק, תתקיים ישיבה מסודרת עם ועדת הרבנים לענייני השבת שתבחן את כל ההשלכות ההלכתיות.

כעת, עסקנים בציבור החרדי תוהים לשם מה סגן השר אייכלר, נמצא במשרד התקשורת, אם לא כדי למנוע את הרפורמה: "מקווים שאייכלר יתעשת בזמן ויעצור את הנגע לפני שהוא יתפשט, כי אחרי זה אנחנו נהיה בבעיה, גם חינוכית וגם ערכית".