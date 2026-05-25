מעמד אדיר ונורא הוד, רווי בהתרגשות דקדושה וברוממות הרוח, נערך בירושלים של מעלה בערב חג השבועות. מאות אברכי רשת הכוללים המעטירה "תשובות והנהגות", שהוקמה על ידי הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, התכנסו מכל רחבי הארץ לכינוס השנתי המרכזי לקראת יום מתן תורתנו.

הכינוס השנה עמד בסימן תנופת ענק חסרת תקדים של הרשת, המונה כיום 6 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ. במהלך המעמד צוין בסיפוק רב כי בשנה האחרונה בלבד נפתחו שני סניפים חדשים – ברמה ד' 3 בבית שמש ובעיר התורה מודיעין עילית. לצד זאת, שורות הלומדים התרחבו באופן משמעותי עם תוספת של 30 אברכים חדשים בכולל שבהר נוף, ועוד 18 אברכים ביתר הסניפים, המהווים מגדלור של תורה ויגיעה בהתמדה עילאית.

את שולחן הכבוד פיארו גדולי התורה והחסידות. ראשון הדוברים היה אורח הכבוד, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', אשר בדבריו החוצבים הלהיב את קהל מאות האברכים על זכותם העצומה. הגרש"ב הדגיש כי המושג "תורתו אומנתו" הפוטרת את בני הישיבות מגיוס אינו סיסמה בעלמא, אלא הגדרה הלכתית צרופה וברורה שנקבעה בתורה. "אשרי חלקכם", קרא הגרש"ב בהתרגשות, "שתורתכם אומנתכם, ושאתם זוכים לחסות תחת מנהיגותו של הפוסק, מורה דרכנו בדור יתום זה".

לאחריו עורר את הקהל הרה"צ רבי נחמן בידרמן, שפנה אל מאות האברכים ואמר בלהט: "אתם מעמידי העולם! בזכות התורה והיגיעה שלכם העולם כולו עומד ומתקיים". במילים נרגשות סיים את דבריו תוך שהוא מתאר את דמותו התמירה של הגר"מ שטרנבוך כ"משה רבנו של הדור", המוליך את עמלי התורה לקראת קבלת התורה בחג השבועות.

הוגשה הצהרת תובע נגד רב קהילה ממירון שנעצר בחשד לעבירות חמורות קובי רוזן | 11:26

בשלב זה עלה אל דוכן הנואמים אורח הכבוד, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי יהודה דייטש, אשר בדבריו חוצבי הלהבות ובניגוני דביקות הלהיב וקירב את לבבות השומעים לקראת יום מתן תורתנו.

בפתח דבריו הרחיב המשפיע בטוב טעם ודעת, תוך שהוא מביא ראיות מוצקות מדברי הגמרא, אודות שגב קבלת פני רבו, והדגיש את גודל אשרי חלקם של האברכים שזוכים לכך בצל הקודש של הפוסק.

המשפיע הדגול הרעיד את האולם בדבריו ואמר כי "משה קיבל תורה מסיני ומסרה...", והנה כיום, בשנת תשפ"ו, זוכים אנו עדיין לקבל את התורה ממשה רבנו של דורנו! זוכים אנו שרבנו הגדול מוסר את התורה לאברכי הכוללים היקרים הממשיכים את מסורת התורה ושלשלת הדורות. את זאת זוכים אנו לראות במו עינינו שאותה התורה ממש מהר סיני עדיין בוערת כאש וכגחלי אש בקרב לומדי ועמלי התורה ברשת הכוללים.

הס הושלך עם שריית הוד הקודש, עת השמיע הגר"מ שטרנבוך את משאו המרכזי והשנתי, אשר עסק במהות השמחה בחג השבועות ובחובת השעה מול הגזירות הקשות המתרגשות ובאות על עולם התורה.

בפתח דבריו אמר: "החופשיים (החילונים) מדמים בנפשם שאנחנו 'נעבאך' (מסכנים), בגלל שאצלנו זה אסור וזה אסור, ובכל רגע יש משהו אחר שאסור", אמר מרן בכאב. "אבל האמת היא הפוכה לגמרי! אנחנו שמחים, מאושרים ורוטטים מגיל שיש לנו קשר ישיר לאלוקינו, שאנו זוכים לחיי נצח אמיתיים. החופשיים, לעומת זאת, חיים כמו בהמות – אוכלים רק כדי לחיות, וחיים רק כדי לאכול, עד שהם מתים כבהמה. ברוך ה' שלא שם חלקנו כהם והבדילנו מן התועים! לכן בשבועות עלינו לשמוח שמחה עצומה כדי להראות קבל עם ועולם כמה טוב לנו עול תורה ומצוות, וכי טוב לנו תורת ה' מאלפי זהב וכסף".

הגר"מ שיתף את האברכים בזיכרונות קודש מימי נעוריו בלונדון, מהשנה האחרונה שלפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עת שהה במחיצתו של מרן הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד: "אני זוכר כיצד רבי אלחנן, למרות שלא היה כבר צעיר לימים, רקד בשבועות בכוחות עצומים למעלה משעה שלמה ברצף. המחזה המרעיש הזה של שמחת התורה הותיר בנו רושם בל יימחה לכל החיים". עוד סיפר על הישיבה של הגאון רבי משה שניידער זצ"ל בלונדון, שם היו מפסיקים באמצע ליל שבועות את הלימוד כדי לצאת בריקודים ובניגונים על מעלת התורה, להראות שאין אנו מסכנים אלא המאושרים שבאדם.

בהמשך דבריו עבר הגר"מ שטרנבוך לחובת המערכה הניטשת בימים אלו על קיומו של עולם התורה בארץ הקודש, ונשא דברים נוקבים וחריפים המהדהדים בעוז בכל שדרות הציבור החרדי:

"החופשיים יודעים היטב בליבם את האמת שאנחנו המאושרים, ולכן הם מקנאים בנו קנאה עזה עד כדי 'קצתי בחיי'. הם חוששים שאנחנו נתרבה כאן בארץ ולא יתאפשר להם לחיות חיי הפקרות כרצונם. לכן כל כוונתם היא לטמא את עם ה' ולקחת אותנו לצבא שלהם. הרי הם לא צריכים אותנו שם כלל מבחינה צבאית! כל מטרתם היחידה היא לטמא אותנו שנהיה כמוהם חס ושלום. חובתנו הגמורה היא להתרחק מהם וממגע עימם לחלוטין, כי טומאה נבלעת אפילו במגע, ורק כך נשמור על קדושתנו".

בסיום, העלה הגר"מ על נס את פועלו הכביר של בנו, הרה"ג רבי חיים עוזר שטרנבוך, המוסר נפשו לילות כימים למען הקמת והחזקת הכוללים, ובירכו שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולראות עוד ניסים ונפלאות בהרחבת גבולי הקדושה.

לאחר משא הקודש, פצחו מאות האברכים בשירה אדירה ובניגוני שמחה של קבלת התורה.

בשלב זה, הופתעו האברכים לגלות כי על פי הוראתו האישית ובקשתו המיוחדת של הגר"מ להנהלת הכולל, מתוך דאגה עמוקה לרווחתם של עמלי התורה ובני משפחותיהם לקראת החג הוכנה עבורם הפתעה מיוחדת. בצאתם מהאולם חולקה לכל אברך ואברך מעטפה אישית, ובנוסף לכך סל מוצרים רחב, עשיר ומפנק של מוצרי חלב איכותיים לחג השבועות.

מתוך תחושות נעלות ומרוממות של התרוממות הנפש, וכשהם טעונים במצברים רוחניים כבירים ובשמחת התורה האמיתית, התפזרו מאות האברכים לבתיהם, מוכנים ומזומנים לקראת ליל התקדש החג, להמשיך ולהוות את חומת המגן האמיתית של עם ישראל.