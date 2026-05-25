ביקור מיוחד במרכז "חזון לדורות" בבני ברק

היום נערך בבני ברק ביקור מיוחד של נשיא המדינה יצחק הרצוג במרכז "חזון לדורות", הפועל בביתו ההיסטורי של מרן בעל החזון איש זיע"א, ברחוב חזון איש בעיר. נשיא המדינה הגיע למרכז כאורחו של יזם ומייסד המקום, הרב חיים אהרן סטנייצקי, כאשר לצדו השתתפו בביקור ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט ושר המורשת עמיחי אליהו עוד נכחו בביקור אלעד ארנפלד מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות ואיתי גרינק מנכ"ל משרד למורשת.

במרכז "חזון לדורות" נערך לנשיא סיור מקיף במסלול חייו ופועלו של מרן החזון איש. המרכז, שהוקם במקום שבו התגורר מרן במשך שנים רבות, מציג באמצעים מתקדמים את דמותו, תורתו והשפעתו העצומה על עולם התורה בארץ ישראל. במהלך הסיור עבר הנשיא בין תחנות המרכז, המציגות את מסע חייו של מרן החזון איש, החל מעיירת הולדתו קוסובה, דרך שנות נדודיו באירופה, ועד עלייתו לארץ הקודש והעמדת עולם התורה מחדש לאחר שנות החורבן.

אחד הרגעים המשמעותיים בביקור היה מעמד קביעת מזוזה על ידי הנשיא בחדרו של מרן החזון איש. בהמשך הציג המארח הרב חיים אהרון סטנייצקי ספר מיוחד בפני הנשיא, ובו התכתבויות, תיעודים ועדויות המלמדים על הקשר ההיסטורי שבין מרן החזון איש לבין סבו של הנשיא, הרב הראשי הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל. הנשיא עיין בספר ושמע על פרקי הקשר בין שני האישים, קשר ששיקף כבוד הדדי עמוק בין גדולי תורה ומנהיגי ציבור בשנות עיצובו של היישוב היהודי בארץ ישראל.

חלק מרכזי בביקור הוקדש לחדרו של מרן החזון איש, שבו נשמרת אווירת הפשטות והגדלות שאפיינה את חייו. בפני הנשיא הוצגו פריטים ועדויות מן המקום, ובהם שולחן הלימוד, הספרים והמכתבים, הממחישים את עולמו של גדול הדור אשר מביתו הצנוע בבני ברק האיר והשפיע על דור שלם. בהמשך סייר הנשיא גם בבית המדרש שבבית מרן החזון איש, באוצר הספרים ובתחנות נוספות במרכז. במקום הוצג בפניו גם סיפורו של חדר מרן הסטייפלער זיע"א, גיסו של החזון איש ומייסד תלמוד תורה תשב"ר, כחלק מן ההיסטוריה התורנית העשירה שנרקמה בבית זה ובסביבתו.

מרכז "חזון לדורות", שנחנך בשנה האחרונה, משתרע על פני כ־600 מ"ר המרכז משלב שימור היסטורי מוקפד עם מיצגים אורקוליים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להנגיש לדור הצעיר ולציבור הרחב את מורשתו של מרן החזון איש.