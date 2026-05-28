בונים עלינו: "הציבור החרדי יכול להציל את הענף הזה"

מהו בעצם מהנדס אזרחי ומדוע המקצוע הזה הפך כה פופולרי בתקופה האחרונה? ננסה להסביר בקצרה: אם עולם התשתיות והבנייה הוא עורק החיים של המדינה, הרי שמהנדסים אזרחיים הם הלב הפועם של פריחת תחום הנדל"ן בישראל. הם אלו שמתכננים את המבנים שאנחנו חיים בהם, את הכבישים שאנחנו נוסעים עליהם, ואת התשתיות שמאפשרות את חיינו המודרניים.

לבנות קריירה

לאור הביקוש הגדל וההצלחה הענקית שנחלה, מכללת מבחר פותחת זו השנה הרביעית את ההזדמנות ללימודי תואר ראשון B.Sc. בהנדסה אזרחית והתמחות בניהול הבנייה, מטעם אונ' אריאל.

"ההנדסה האזרחית היא אחד המקצועות המבוקשים והמשתלמים ביותר בשוק העבודה", מסביר ד"ר איתן גולדשמידט - מנהל התוכנית, "מדובר במקצוע עם ביקוש עצום. יש כיום כ-2000 משרות פתוחות בתחום! המשכורות הן מהגבוהות במשק, כבר מההתחלה: מהנדס בניין מתחיל מרוויח בין 12,000-20,000 ₪ בחודש.

עם 5 שנות ניסיון המשכורת עולה ל: 23,000 ₪ - 30,000 ₪ ויותר. מהנדס בניין ומנהל פרויקטים מתחיל יכול להגיע גם בתחילת הדרך למשכורות של מעל 21,000 ₪ בחודש. אמנם זה דורש השקעה לימודית, אבל זו השקעה שמשתלמת לכל החיים!".

יעקב קונסטליכר, תושב בני ברק וסטודנט מחזור א' של המסלול, מספר על מעטפת יוצאת דופן שמקבלים תלמידי התוכנית: "הגעתי ממקום שהמתמטיקה שלמדתי בחיים מסתכמת ב'אחד ועוד אחד שווה שניים', ומשם הגעתי לרמות מטורפות של ידע ושליטה. קיבלנו שם מעטפת מאוד חמה, גם מקצועית וגם חרדית. זו לא מקפצה, זה 'מסדרון' שמאפשר לעבור מהעולם הזה לעולם המקצועי בצורה טובה ובטוחה."

במה זה בא לידי ביטוי?

"ראשית כל, אנחנו לא יושבים באוניברסיטה, אלא בבניינים של 'מבחר' בתוך בני ברק. כל החבר'ה חרדים, כולם באותו סירה איתך מא' ועד ת'. אתה מרגיש בבית לאורך כל הדרך. האחוזים שהיו פורשים אילו היו הולכים לאוניברסיטה רגילה הם גבוהים מאוד, ובצורה הזאת שורדים הרבה יותר."

מדוע לדעתך המסלול כל כך קורץ לחרדים?

"קודם כל זה תחום מאוד מעניין, שיש בו הכנסה מאוד גבוהה. בנוסף, בחור חרדי שמגיע ללמוד כאן הוא לרוב נשוי והרבה יותר רציני מאלו בציבור הכללי שעוד מחפשים את עצמם. לכן גם אחוזי הנשירה כאן נמוכים במיוחד. מי שיושב ולומד אצלנו אלו חבר'ה תותחים אחד-אחד".

יעקב מציין כי בעוד שבעבר היה אפשר להיכנס לענף הבנייה מ'הדלת האחורית', היום יש דרישות לאנשים מלומדים ולא סתם לכאלו עם ניסיון מהשטח וכי זה לא מסלול שאפשר לעשות 'על הדרך', אלא דרושה בו אורך רוח. "ההשקעה משתלמת בטירוף מאחר והשוק צמא לזה מאוד", מדגיש. "לציבור החרדי יש הון אנושי איכותי שיכול להשלים את המחסור הגדול במשק בתחום זה".

מי שכבר נמצא עמוק בתוך התעשייה הוא ציון בן דוד, מהנדס ביצוע בקבוצת תדהר שמשתף בהצלחה המזהירה שנחל בעקבות הלימודים: "אני בוגר התוכנית של אונ' אריאל משנת 2023. כיום אני מרוויח כ -18,500 ₪ בחודש ועובד על פרויקטים מרתקים. הלימודים נתנו לי את הכלים המקצועיים והביטחון לעבוד בחברת בנייה מובילה. כשהתחלתי ללמוד לא הייתי בטוח שזה בשבילי, אבל היום אני יודע שזו הייתה ההחלטה הנכונה ביותר. ההשקעה של 4 שנים השתלמה לי פי כמה וכמה וזו בעז"ה רק ההתחלה!".

מבחר הטבות

מסלול התואר בהנדסה אזרחית מעניק הכשרה מקצועית מעמיקה בתכנון ובניהול פרויקטי בנייה מורכבים: מבני מגורים ותעשייה, כבישים, שדות תעופה, תשתיות מים וביוב, מתקני אנרגיה ועוד. הלימודים משלבים תיאוריה עם התנסות מעשית בתעשיית הבנייה לביסוס העיסוק בניהול, פיקוח ובקרה על פרויקטים בענף.

במכללת מבחר תיהנו ממגוון רחב של יתרונות: ליווי אישי ותורני לאורך כל הדרך, צוות מורים מסור ואכפתי, שיעורי עזר ומרתונים לקראת מבחנים, קמפוס חרדי בהפרדה מלאה בכל שנות הלימודים - באווירה שמורה ואיכותית מבלי להתפשר על ערכים וזמני לימוד נוחים אותם ניתן לשלב בשגרת היומיום.

לזכאים מוענקת מלגת קיום חודשית של 2000 ₪ לכל תקופת המכינה! כך תוכלו ללמוד בראש שקט וללא דאגות כלכליות.

