במהלך השבוע האחרון הגיע הרה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ, בנו בכורו של האדמו"ר מויז'ניץ, להתברך במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, זאת לרגל בר המצווה לנכדו 'הממשיך', משה יהושוע, בנו של הרב ליפא הגר.

הביקור המיוחד התקיים על רקע הקירבה המיוחדת והקשר ההדוק שנוצר בשנה האחרונה בין חצר הקודש ויז'ניץ וביתו של ראש הישיבה.

בתחילת הביקור, אמר הרה"צ אב"ד ויז'ניץ דבר תורה בשם אביו האדמו"ר, וראש הישיבה שנהנה הגיב: "זה הרבה יותר מווארט, זה אמת".

במהלך הביקור סיפר ראש הישיבה זכרונות מהאדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זיע"א, אותו ראה בילדותו בעיר רחובות, וסיפר כי היה ניגון מיוחד אותו היו החסידים שרים בספירה האחרונה של העומר. בנו של הרבי החל לשיר "ועל ידי זה יושפע שפע רב" וראש הישיבה הצטרף כשכולם בחדר מתפלאים על זכרונו הנדיר של הגר"ד לנדו.

ראש הישיבה בירך בחמימות את האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר לרפואה שלימה, ולסיום כתב הקדשה מיוחדת לחתן בר המצווה כשהוא מאחל לו שיזכה לגדול בתורה.

גורם שהיה במפגש אומר ל'כיכר השבת': "היה זה מרגש לראות את החביבות הגדולה בה קיבל הגר"ד לנדו את בן האדמו"ר מויז'ניץ, במאור פנים ובשמחה גלויה וכמובן במקביל את הההערכה העצומה של בן הרבי לראש הישיבה ולמאמציו לשמירת עולם התורה.

"לראות את ראש הישיבה עוצם את עיניו ומברך מעומק ליבו את האדמו"ר מויז'ניץ לרפואה שלימה זה היה מחזה מחמם לב. בסוף, את גדולי הדור לא מעניין פוליטיקה והם ניצבים מעל כל אינטרס כזה או אחר למען השלום והאחדות בציבור החרדי ובקרב היהדות הנאמנה".