בני ברק: ילד בן 4 נפגע מרכב | נפצע באורח בינוני

ילד כבן 4 נפצע הבוקר (שני) באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב יעקב לנדא בבני ברק.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירת התאונה, מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלות בגפיים ובגב, כתוצאה מפגיעת הרכב.

החובשים העניקו לו סיוע רפואי ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.

חיים מאיר לוי ומאיר חשין חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד הולך רגל שנפגע מרכב וכתוצאה מכך סבל מחבלות בגפיים ובגב. הענקנו לו בזירה סיוע רפואי ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים. כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני ויציב".

חובשי הצלה אליהו פרטוש ודניאל סאל מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו ילד בן 4 הסובל מחבלת בבטן, בגב ובגפיים התחתונות, לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה באמבולנס מד"א המאויש במתנדבי הצלה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".