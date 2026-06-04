סוד הניגון - פשוט וישר // הרב בן ציון נורדמן

הזמר והיוצר יונתן רזאל הוא מהאנשים שהם "גשר". הוא מצליח לחבר עולמות מבלי לוותר על עקרונותיו ואמונתו. אמן של מילים, של ניגון, ובעיקר – של רגש.

השבוע, הלב החסיר פעימה כשנודע שיונתן עבר "אירוע מוחי". לרגע, הרגשתי שעולם הניגון היהודי – ישראלי חסר. לשמחתי, בשיחה עם מפיקו ידידי ורעי דוד פדידה, התבשרתי שמצבו משתפר ברוך השם. זו הזדמנות עבורנו לעצור ולהוקיר את האיש המוסיף כל כך הרבה נשמה בתוך המציאות המורכבת.

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פרשת "שלח לך", אחת הפרשות המטלטלות בתולדות עם ישראל, "פרשת המרגלים". חז"ל לאורך הדורות מנסים להבין: איך אנשים שהיו "ראשי בני ישראל", מנהיגים בקנה מידה, נכשלו והוציאו דיבה על הארץ?

יש האומרים שחששו למעמדם כמנהיגים שיעבור לאחרים בכניסה לארץ, אחרים מסבירים שהם רצו להישאר במדבר הרוחני והמוגן ולא להיכנס למורכבות של חיי המעשה בארץ ישראל.

בשורש כל הדברים, המרגלים נכשלו, כי הם הפכו משליחים לפרשנים. במקום לפעול בתמימות, הם שקעו בחשבונות ותרחישים שגברו על השליחות.

זהו המסר הנוקב: לעשות את העבודה בשלמות וביושרה, כל אחד במקום שבו הוא מופקד. בלי פוליטיקה מיותרת ובלי חשבונות שלא במקומם..

כמה זה קריטי כיום! המציאות הציבורית רוויה ב"פולישטיקים", תילי תילים של התחשבנויות מימין ומשמאל, מהקואליציה ומהאופוזיציה. כולם עסוקים ב"מה יגידו" וב"איך זה ייראה", ברווח פוליטי רגעי, ושוכחים את הדבר הפשוט והבסיסי ביותר: טובת עם ישראל, נטו מבלי מניעים אחרים.

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בדיוק כאן נכנס הניגון של יונתן. בתי שני שלומדת אצלו בבית הספר "שירת הלוויים", תמיד מספרת על השילוב המיוחד שלו – מקצוען ענק שלא מוותר על האמת הפשוטה.

יונתן לקח את הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלוהיך" והלחין את השיר המופלא "תמים" על פי מילותיו של רש"י, שמפרש את הנקודה הזו:

"התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו". (אם עדין לא שמעתם – רוצו לשמוע)

יונתן הסביר שהמילים האלו של רש"י הן כמו לחישה של אמא לבנה רגע לפני שהוא יוצא למסע. עצה טובה שכוללת בתוכה את כל העצות. לבוא בטוב, לבוא בשמחה, בלי הרבה חשבונות וציפיות. המרגלים חקרו אחר העתידות, עשו חישובים ופחדו, התיקון שלנו היום הוא פשוט להתהלך בתמימות. לעשות את המעשה הנכון כי הוא נכון, בלי לחשבן תדמית או תועלת אישית.

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אני נזכר בהופעה שארגנו לפני כארבע שנים, במסגרת אחריותי על אירועי התרבות והספורט בעיריית חדרה. הבאנו את יונתן ל"ספרייה באולגה" ותכננו ערב אינטימי. הכנו בקושי 50 כיסאות בתקווה שזה יתמלא... בפועל? הגיעו מאות, ונאלצנו לעצור את הכניסה. למה? כי אנשים צמאים לאמת הזו. צמאים לאדם שמדבר מהלב, בלי פילטרים ובלי "חשבונות".

יונתן היקר, כולנו מתפללים לרפואתך השלמה. הניגון שלך, שמזכיר לנו להיות פשוטים, ישרים ותמימים, נחוץ לנו היום יותר מתמיד.

רפואה שלמה ליונתן עדי בן חיה רחל, בתוך שאר חולי עמו ישראל.