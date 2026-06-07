יהודה חייך במבוכה. "קשה לי לבד, הרב", השיב. הרב פריוף לא המשיך הלאה ואמר מיד: "השבת הזאת אתה איתי". יהודה היסס, ולבסוף הסכים לנסות. השבת הגיעה: שלוש תפילות, סעודות שבת, דברי תורה, שירים ושעות ארוכות של חיבור ומשמעות. לראשונה זה עשר שנים שמר יהודה שבת מלאה.

במוצאי שבת ניגש אליו הרב פריוף ואמר בהתרגשות: "היה שווה לי לטוס 15 שעות ללוס אנג'לס ועוד 5 שעות למיאמי בשביל השבת שלך". הסיפור הזה הפך לאחד מרגעי השיא במסע החיזוק שערכו בשבועות האחרונים רבן של צעירי ישראל הרב דוד פריוף, ראש מרכז "התחברות", והרב יוסף דלויה, במסגרת סדרת מפגשים עם אלפי צעירים ישראלים ברחבי ארצות הברית.

מאחורי הסיפור של יהודה עומדים עשרות סיפורים דומים שפגש הרב דוד פריוף והרב דלויה במהלך מסע החיזוק שערכו ברחבי ארצות הברית.

במשך ימים ארוכים הם נדדו בין קהילות, בתי כנסת, חוגי בית ומפגשי צעירים, ופגשו מאות ישראלים שמנהלים את חייהם הרחק מהבית, אך ממשיכים לחפש חיבור, משמעות ושייכות.

ארצות הברית הפכה בשנים האחרונות ליעד מרכזי עבור צעירים ישראלים רבים. חלקם הגיעו לתקופה קצרה, אחרים בנו בה את חייהם, אך רבים מהם מתמודדים עם אותם אתגרים של זהות, מסורת וגעגוע לבית. המפגשים עם הרבנים הפכו עבורם להזדמנות לעצור לרגע את מרוץ החיים, לשאול שאלות, לשתף בהתמודדויות אישיות ולהתחבר מחדש לעולם שממנו צמחו.

בכל מקום שאליו הגיעו הרבנים חזר אותו מחזה: שיעור שתוכנן לשעה אחת ונמשך אל תוך הלילה, שיחות אישיות שנמשכו הרבה אחרי סיום המפגש, וצעירים שביקשו להמשיך את הקשר גם לאחר שהמסע יסתיים. עבור רבים מהם, המפגש לא הסתכם בהרצאה או בשיעור תורה אלא גם הפך לנקודת מפנה אישית.

מסע החיזוק לצעירים הראה כי גם בתוך השגרה האמריקאית התוססת ובמרחק אלפי קילומטרים מהארץ, הרצון להתחבר לשורשים ולשמור על הזהות היהודית נותר חזק ואיתן.