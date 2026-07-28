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תושב קריית יערים

המשטרה עצרה עיתונאי חרדי בחשד להחזקת חומרים אסורים

ימ"ר ירושלים עצרה חשוד תושב קריית יערים בן 58, עיתונאי  חרדי, בחשד להחזקת חומרים אסורים | הא נחקר ויובא להארכת מעצר (חדשות)

הטלפון והמחשב שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

עצרה אתמול (שני) עיתונאי חרדי, תושב קריית יערים בן 58, בחשד להחזקת חומרים אסורים של קטינים.

ה בוצע על-ידי חוקרי מחלק נוער חשיפה בימ"ר מחוז ירושלים, בעקבות מידע שהתקבל במשטרה, לפיו עלה החשד כי החשוד מחזיק ברשותו חומרים אסורים.

השוטרים פשטו על ביתו באמצעות צו בימ"ש, עצרו את החשוד ותפסו ציוד הכולל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד. המוצגים הועברו לבדיקה ולמיצוי ראיות דיגיטליות.

החשוד נחקר בחשד להחזקת חומרים אסורים, ובמהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בירושלים לטובת המשך פעולות החקירה.

משטרהמעצרטלז סטוןעיתונאיקטיניםקריית יעריםחומרים אסורים

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