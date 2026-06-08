ילדי בני ברק חגגו את סיום מבצע המעשים הטובים של "מוקיסו"

במעמד חגיגי ומרגש שנערך באולם מועצת עיריית בני ברק בסוף השבוע האחרון ננעל בהצלחה כבירה פרויקט המידות הייחודי של מיזם "מוקיסו''. הפרויקט, שסחף אחריו אלפים מילדי בני ברק, נולד ביוזמת ראש העיר הרב חנוך זייברט במהלך ימי מלחמת "שאגת הארי". המטרה המקורית הייתה להרבות זכויות, לסמן יעדים והגעה אליהם באמצעות שיטת מוקיסו - צעדים קטנים בהתאמה ובכך להוסיף אור בתוך ימי האפלה ולחזק את חוסנם של הילדים בתקופה שבה מוסדות החינוך היו סגורים.

במהלך הטקס המרכזי, בו חולקו פרסי הוקרה יקרי ערך למאות ילדים שהתמידו במבצע לאורך שבועות ארוכים, נחשף הנתון המדהים והמרגש של הפרויקט: 8,752 קבלות טובות ומעשים טובים שנצברו על ידי הילדים בתחומי בין אדם לחברו, עזרה בבית, ויתור, מילים טובות ושמירה על דרך ארץ שקדמה לתורה.

מנכ''ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין הביא את ברכת ראש העיר הרב חנוך זייברט לאירוע וקישר את הישג העצום לפרשת השבוע, פרשת שלח. המנכ"ל ציין כי כאשר משה רבנו שולח את המרגלים ותוהה "היש בה עץ אם אין", הוא אינו מחפש רק עצי פרי, אלא מבקש ללמד שיעור עצום לחיים על דרך גידולו של עץ. עץ אינו הופך לענק ביום אחד, הוא מתחיל מזרע קטן באדמה הזקוק להשקיה עקבית, טיפה אחר טיפה, בסבלנות ובהתמדה, עד אשר הוא צומח לאילן מפואר המעניק צל ופירות גם כשהסערה בחוץ כבר חלפה לחלוטין.

בסיום דבריו הדגיש הרב אירנשטיין כי כל קבלה קטנה שקיבלו על עצמם ילדי העיר - שנראתה אולי נקודתית ברגע הראשון - הצטרפה יחד לאלפי טיפות שהפכו למטען כביר של זכויות ולשורשים החזקים ביותר של העיר בני ברק ושל עם ישראל כולו.

הוא הודה לאגף התרבות בעירייה, שהוביל ביד רמה את היוזמה, ולרכזי הרובע שסייעו בארגון אירוע הסיום והעניקו לילדים את הפרסים המגיעים להם בזכות, תוך איחול וציפייה כי ימשיכו לצעוד בצעדים קטנים, להצמיח פירות של מידות טובות ולמלא את העולם כולו במידות ודרך ארץ.