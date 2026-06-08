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הרבה מעבר לדמיון: הדירה לדוגמה של HOLYLAND ירושלים פתוחה לסיורים!

הדירה לדוגמא של Holyland ירושלים נפתחה ואתם מוזמנים לגלות את חווית המגורים החדשה של העיר • שילוב מושלם בין נוף עוצר נשימה, נגישות מקסימלית וגב כלכלי חזק • בואו להרגיש את איכות החיים החדשה שלכם.

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לראות את הנוף עוצר הנשימה, להרגיש את המרחבים ולהבין את איכות החיים האמיתית שמחכה לכם ב-HOLYLAND. (צילום: יח"צ)

בימים אלו נפתחה הדירה לדוגמה בפרויקט HOLYLAND ירושלים - וסוף סוף ניתן להתרשם מהדירה האמיתית במקום הדמיות מחשב ותוכניות. זו ההזדמנות לבוא, לראות את הנוף עוצר הנשימה, להרגיש את המרחבים ולהבין את איכות החיים העתידית שמציע המתחם.

שכונת HOLYLAND עוברת בשנים האחרונות תהליך התפתחות משמעותי, שממצב אותה כאחת השכונות המעניינות והאיכותיות בירושלים. מה שבעבר נתפס כאזור בעל פוטנציאל, הופך בהדרגה למרחב מגורים מבוקש, עם תכנון מתקדם, נגישות גבוהה ואופי קהילתי שמתאים במיוחד למשפחות שמחפשות איכות חיים בעיר.

HOLYLAND ממוקם באחד האזורים המבוקשים בירושלים ונהנה מנגישות גבוהה לכביש 16, כביש בגין, הרכבת הקלה ותחנת רכבת ישראל. לצד הנוחות התחבורתית, הדיירים נהנים מסביבה ירוקה ומטופחת הכוללת כ-6 דונם של פארק, גינות פנאי, שבילי הליכה ושני בתי כנסת - שילוב המעניק תחושת קהילה, נוחות יומיומית ואיכות חיים למשפחות.

בונים לכם שקט נפשי. חברת קרדן נדל"ן מעניקה לכם ביטחון, יציבות, סטנדרט גבוה ואחריות מלאה. (צילום: יח"צ)

היתרון הגדול של השכונה טמון בשילוב בין שקט, ירוק ותחושת מרחב, לבין מיקום מרכזי ונגיש במיוחד. בתוך העיר הדינמית, HOLYLAND מצליחה להציע מעין אי של שלווה ורוגע - סביבת מגורים נעימה, איכותית ומבוססת, מבלי לוותר על הקרבה למוקדי החיים המרכזיים של ירושלים.

בין היזמים בשכונה החדשה נמצאת קרדן נדל״ן, מהחברות הוותיקות והמוכרות בענף, שהייתה מהראשונות לזהות את הקסם והפוטנציאל של HOLYLAND. החברה מביאה לפרויקט את תפיסת קרדן פלוס - שירות אישי, תכנון קפדני שחשוב על הדייר, ליווי אישי ושקט נפשי. כחברה בורסאית עם גב כלכלי חזק, וכיזם שהוא גם מבצע, קרדן מעניקה לרוכשים ביטחון, יציבות, סטדנדרט גבוה במיוחד ואחריות גם אחרי שלב המסירה.

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