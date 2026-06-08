הפרוייקט האחרון בגבעה A: קבוצת לבייב מסתערת על המגזר 

ההזדמנות האחרונה בגבעה א' בביתר: דירת ארבעה חדרים מרווחת, משלמים רק חמישה עשר אחוזים והשאר באכלוס - צילום: יח"צ ההזדמנות האחרונה בגבעה א' בביתר: דירת ארבעה חדרים מרווחת, משלמים רק חמישה עשר אחוזים והשאר באכלוס | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 1:05

העיר ביתר עילית נמצאת בנקודת רתיחה נדל"נית. משפחות חרדיות כיום מחפשות הרבה מעבר לארבע קירות; הן דורשות איכות חיים וחוויית מגורים קהילתית .קבוצת LEVEL ONE נכנסה לתמונה ומקדמת פרויקט מגורים בבשורה שעוד לא נראתה. פגשנו את אמנון מרחב, מנכ"ל החברה היזמית ששפך אור על הבשורה שקורמת עור וגידים בביתר ומשפיעה על המגזר כולו.

ביתר עילית, העיר השלישית בגודלה מבין הערים החרדיות, מתבגרת ומשנה את פניה. הפרויקט החדש "משכנות הדרים", שעתיד להיבנות במרחק של 18 דקות בלבד מירושלים, מבקש להציב רף חדש של תכנון אדריכלי ואיכות חיים עבור משפחות המחפשות שילוב מדויק בין עיצוב מודרני מוקפד לבין מעטפת קהילתית חמה. מאחורי הפרויקט עומדת קבוצת LEVEL ONE אשר מבקשת להביא למגזר החרדי סטנרדט מגורים חדש ופורץ דרך במושגים מקומיים.

ההזדמנות האחרונה בגבעה א' המבוקשת: השאירו פרטים עכשיו בטופס המצורף לשירייון פגישה והטבת חניה! ( צילום: יח"צ )

בראיון מיוחד, אמנון מרחב אשר שימש בעבר כמנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מספר לנו כי קהל היעד הטבעי של הפרויקט מורכב ממשפחות מביתר ומערים חרדיות סמוכות, המחפשות שדרוג משמעותי באיכות החיים. בניגוד לפרויקטים חדשים הנבנים באזורים מנותקים שעדיין נמצאים בשלבי פיתוח ובניית תשתיות, "משכנות הדרים" נהנה מיתרון פריים-לוקיישן מובהק: הפרויקט ממוקם בתוך שכונה קיימת ופעילה. עבור הרוכשים, המשמעות היא כניסה לסביבה חיה ונושמת, שבה כל התשתיות, מוסדות החינוך והשירותים הקהילתיים כבר עובדים במלוא המרץ. זוהי למעשה עתודת הקרקע האחרונה שנותרה לבנייה בגבעה A המבוקשת. חשיפה: ח"כ גולדקנופף ובבצ'יק נפגשו בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו ישי כהן | 18:42 הפרויקט מורכב מ-7 בנייני בוטיק, בני כ-6 קומות כל אחד, הכוללים יחד כ-200 יחידות דיור. כשנשאל האם מדובר ב"מיני-שכונה", מרחב מעדיף לדייק וקורא לזה "מיני-קהילה". מעבר לבניינים עצמם, החברה מפתחת שטח ציבורי ירוק (שצ"פ) פנימי ומושקע, ממש בתוך מתחם הפרויקט. גישה זו מייצרת אקו-סיסטם קהילתי בטוח, שמשלים בצורה מושלמת את הנוף ההררי, הירוק והפתוח שעוטף את המבנים.

הקו העיצובי והתכנוני של הפרויקט מדבר בשפה של קביעת עובדות בשטח, כפי שמעיד מרחב, הסטנדרט המוצע כאן אינו טריוויאלי כלל בנוף הבנייה בערי המגזר החרדי או בביתר עילית בפרט. זה בא לידי ביטוי בתכנון אדריכלי עשיר הכולל לובי מפואר ושתי מעליות בכל בניין. בנוסף, רמת הביצוע מבטיחה חניון תת-קרקעי, כאשר לכל דירה מוצמדת חניה ומחסן פרטי.

האדריכלות בפרויקט לא נעצרה רק בנראות החיצונית, אלא ירדה לרזולוציות הקטנות והחכמות ביותר של צרכי המשפחה החרדית. הדירות מרווחות וכוללות חדרי משפחה גדולים מן הרגיל. התכנון לוקח בחשבון מרחבים ייעודיים נוחים לעגלות ואופניים, ואף חושב קדימה: הפרויקט מאפשר גמישות תכנונית עתידית עם אופציות מותרות לתוספות, הרחבות ופיצולים בעת הצורך. כמובן, כל דירה בפרויקט מתהדרת במרפסת סוכה.

"משכנות הדרים" מציע גם הזדמנות כלכלית נדירה. עם מחירי דירות 4 חדרים החל מ-2,420,000 ש"ח, ותנאי תשלום ייחודיים של 15%-85% ללא הצמדה למדד (לצד 50% הנחה על חניה תת-קרקעית לרוכשי דירות 4-6 חדרים), הפרויקט מציב תנאי פתיחה מצוינים. זוהי ככל הנראה ההזדמנות האחרונה לרכוש דירת חלומות בפרויקט החדש האחרון של גבעה A, וכפי שמסכם הסלוגן בצורה המדויקת ביותר: פשוט "לגור בהדר, לגדול בביתר".