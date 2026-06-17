אבוי! ניתקו לכם את קו המים ואין לכם יותר חיבור למים לכל החיים. אבל אל דאגה, העירייה מבטיחה שבכל יום, באופן קבוע, היא תבוא כדי למלא את דוד המים שבגג ביתכם ולא יחסרו לכם מים בכלל. תרצו לגור בבית שכזה או שלא תסכימו לחיות בתחושת אי הוודאות היומיומית ותעברו לבית אחר?

החיים בפרשה

פרשת חוקת שזורה כולה במוטיב המים, ומשרטטת קו דרמטי שמחבר בין ארבע תחנות שונות במדבר. דרך ארבע התחנות הללו, התורה מעבירה אותנו סדרת חינוך נוקבת על היחס שבין האדם לבין האמונה הבסיסית בקב"ה בכך שיספק לנו את צרכינו הבסיסיים ביותר כפי שסיפק לנו עד כה.

(1) מות מרים והיעלמות הבאר: במשך שנים, בני ישראל צעדו במדבר כשהם מלווים בנס קבוע: באר מרים. המים זרמו, הגיעו לכל מאהל, והפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף הגאוגרפי והנפשי של העם. ואז, ברגע אחד, מרים מתה והבאר נעלמת.

כאן מתרחש השבר הראשון. הנס, מרוב שהוא היה בסיסי ורציף, הפך בעיני העם לטבע. הם פיתחו תודעת זכאות, הציפייה שהמציאות חייבת לספק את צרכיהם ללא מאמץ אמוני. כשהבאר נעלמת, הם לא עוצרים להתבונן או לבקש שימשיך הנס כפי שהיה עד כה, הם נכנסים לבהלה קיומית. המים, שהיו אמורים להיות הגשר לקשר עם הקב"ה, הפכו למקור של חרדה חומרית בלי שנשארה שם שום אמונה.

(2) הכאת הסלע: בתגובה למשבר, הקב"ה נותן למשה ואהרון הנחיה מדויקת: "וְדִבַּרְתֶּם אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם וְנָתַן מֵימָיו". למה דווקא דיבור? כי מים הם יסוד כה בסיסי, שהדרך הנכונה להשיג אותם היא דרך פנייה רוחנית, קשר, פגיעות ואמון. הדיבור מסמל את היכולת לסמוך על כך שהמציאות תענה לך מתוך פתיחות, ללא צורך במניפולציה.

אך משה, ברגע של אובדן עשתונות מול תלונות העם, בוחר להכות: "וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ וַיַּךְ אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם". המכה היא האנטיתזה של הדיבור. המכה משדרת מסר של כוח, של אילוץ, של תפיסה שהנס הוא משהו מכני שצריך להחזיק בו בכוח ולקדם אותו באופן אגרסיבי. משה, בטעותו, שיקף לעם את הפחד שלהם: שכדי לשרוד בעולם צריך להילחם, להכות ולהפעיל כוח, במקום להאמין שהמשאבים הקיומיים מגיעים מתוך חיבור עמוק למקור החיים.

(3) הסירוב של אדום: מיד לאחר אירוע הסלע, משה שולח מלאכים אל מלך אדום ומבקש לעבור בארצו. הניסוח של משה מדויק ומדגיש את המים: "נַעְבְּרָה נָּא בְאַרְצֶךָ... וְאִם מֵימֶיךָ נִשְׁתֶּה אֲנִי וּמִקְנַי וְנָתַתִּי מִכְרָם". משה מציע לשלם על המים, למרות שמים הם זכות קיומית בסיסית של כל הולך רגל במדבר.

מלך אדום מסרב בבוטות: "לֹא תַעֲבֹר בִּי, פֶּן בַּחֶרֶב אֵצֵא לִקְרָאתֶךָ". אדום מייצגים את התפיסה ההפוכה לחלוטין מרוח התורה. עבור אדום, המים הם לא מתנת שמיים שנועדה להחיוֹת את הבריאה, אלא קלף מיקוח, כלי נשק פוליטי וכלכלי שנועד לייצר שליטה ומחסומים. התביעה והכעס על אדום ברורים: הם לקחו את המשאב הכי אלוקי והכי קיומי בעולם, והפכו אותו לחומה של אגו וכוחניות.

(4) חטא המתאוננים והנחשים: בסוף הסבב, העם שוב מאבד את האמון ושוב מתלונן על אותם שני דברים: "וְלֹא לֶחֶם וְאֵין מַיִם, וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְּלֹקֵל". התגובה האלוקית היא שליחת "הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים".

למה דווקא נחשים? כשאתה חסר ביטחון במדבר אתה תביט כל הזמן למטה כדי לזהות אם אין שם נחש או בור שיכולים לעקוץ אותך ולהפיל אותך. אתה לרגע לא מרים את הראש כדי ליהנות מהנוף ומהדרך. הנחש מסמל את חוסר הביטחון של האדם במדבר ואת חוסר היכולת שלו להרים את המבט למעלה ולהאמין במורה הדרך שלוקח אותך במסלול הבטוח בשבילך ושיתן לך את כל צרכיך הבסיסיים בכדי למלא את תפקידך. חטא המרגלים וחטא המתאוננים חולקים את אותו שורש: המבט הציני, הפסימי, זה שרואה במציאות רק מאבק הישרדותי קר. כשהעם מתייחסים למים ולמן – הניסים שמחזיקים אותם בחיים – כאל משהו מובן מאליו או כאל עילה לתלונות, הם מקבלים את הנחש שמסמל את אובדן היכולת להביט למעלה. התיקון שלהם מגיע רק כשהם נאלצים להביט אל נחש הנחושת שעל הנס – להרים את העיניים מהאדמה החומרית אל השמיים, ולהחזיר לעצמם את המבט המאמין.

לאן ניקח את זה מכאן?

כהורים ואנשי חינוך ואולי גם כמנהיגים, אנחנו אחראים על "אספקת המים" של המערכת שלנו – המשאבים, האנרגיות ותחושת הביטחון והמוטיבציה של מי שסביבנו. אל לנו לנסות להשיג תוצאות מתוך לחץ והכאה (להכריח דברים לקרות בכוח, מתוך כעס או איומים), או להחזיק במשאבים שלנו בציניות (כמו אדום) ככלי לשליטה באחרים.

הפרשה קוראת לנו לפתח "תודעת באר" בריאה. לדעת שמשאבים אמיתיים וארוכי טווח מגיעים מתוך דיבור – מתוך תקשורת פתוחה, בניית אמון וחיבור לערכים. לדעת שלמשאבים שאנחנו קיבלנו יש ייעוד שהוא לא רק שלנו ושעלינו להעניק ממנ לאחרים מתוך אמונה שלמה שלא יחסר לנו כלום כפי שלנו לא חסר. כשאנחנו בלחץ שהמים שלנו ייגמרו (התקציב, הסבלנות, הזמן), התגובה האוטומטית שלנו היא להכות. פרשת חוקת מזכירה לנו: עצרו, אל תכו את הסלע. דברו אליו. האמינו שיש למערכת שלכם את הכוחות הפנימיים להוציא מים חיים, אם רק תדעו להוביל אותה מתוך ביטחון ולא מתוך חרדה.

פעילות מסביב לשולחן

הביאו קנקן מים וכוס ריקה אל השולחן. כעת, תור אחר תור, שפכו מהמים מעט אל הכוס עד שהיא מתמלאת. עליכם לנסות לשפוך כמה שיותר מים מבלי שיישפכו המים אל מחוץ לכוס. פעלו בזהירות ובעדינות טיפה אחר טיפה ולא תאמינו כמה מקום יש בכוס כדי להכיל עוד ועוד מים שיספיקו לכולם.

תובנה: הבאר מכילה את המים לכולנו אם רק יש בנו את הסבלנות ואת האמונה שיש מי ש'אמר והיה העולם' ושימשיך להיות שם עבורנו כל עוד נהיה קשובים כדי להאזין ונדבנים כדי לתת.

המשימה השבועית

במהלך השבוע הקרוב, ברגע שבו תרגישו ש"אזלו לכם המים", שהסבלנות שלכם פקעה מול הילדים, העובדים או בני הזוג, ושאתם עומדים להרים קול או "להכות" מילולית, עצרו ל-10 שניות. קחו נשימה עמוקה, והחליפו את המכה בדיבור ישיר, רגוע וכנה. הסבירו מה אתם צריכים, במקום להאשים, וראו איך הסלע נפתח מעצמו.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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