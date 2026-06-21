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בריכה, חמין והופעות: בדקנו - אלו חופשות הקיץ שנתפסות הכי מהר השנה

בזמן שחלק מהמשפחות מתכוננות לחופשה בהרי ירושלים, אחרות כבר שריינו סוף שבוע של בשרים וחזנות בים המלח. יצאנו לבדוק מה עומד מאחורי שני המסלולים שמרכזים את הביקוש העונה, ולמה כולם ממהרים להבטיח את מקומם כעת (תיירות)

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רגע חופשה - בזמן שאתם נהנים ממרחב ורוגע, הילדים עטופים בפעילויות סביב השעון (צילום: באדיבות המצלם)

אחרי השנה שעברנו, הרגע הזה שבו אורזים את המזוודות, טורקים את דלת הבית ומשאירים את השגרה מאחור, כבר לא מרגיש כמו מותרות, אלא כמו צורך אמיתי. השנה, 'שלומי טרוול' (נופש ואירועים בארץ ובחו"ל) לא מציעים רק להזמין חדר במלון. הם מציעים שתי חוויות שונות בתכלית, שתוכננו במדויק כדי לתת מענה להורים שחייבים הפוגה, בלי להתפשר על פסיק ברמת התוכן, האיכות והכשרות (כלל הנופשים תחת השגחת הרב שמואל בורנשטיין).

לנשום אוויר פסגות: הרי ירושלים קוראים לכם

דמיינו את ההרגשה: אתם יושבים במרפסת, האוויר הצלול והיבש של הרי ירושלים מחליף את הלחות העירונית הכבדה, וסוף סוף יש לכם שקט. במלון 'יערים', בין התאריכים י"ב-ט"ז באב (26-30.07), הקונספט הוא ברור - שלווה להורים ותעסוקה מלאה לילדים. בזמן שאתם נהנים ממרחב ורוגע, הילדים עטופים בפעילויות סביב השעון: בריכת שחייה נפרדת, ג'קוזי, פינת ליטוף בעלי חיים ומופעי קסמים מרהיבים.

וכשהערב יורד, הבמה מתחלפת ומוקדשת לכם. התוכנית כוללת את אמן הטלפתיה רונן קמרון, הופעה של הזמר והיוצר שוקי סלומון, רגעי שירה עם הזמר דוד בן ארזה, וקומזיץ סוחף אל תוך הלילה עם מלך הזיצים איצי אקרמן. הנופש מוצע בגמישות ל-2 עד 4 לילות, במחיר של החל מ-1,550 ש"ח לזוג ללילה.

מחפשים את השקט המוחלט של הצפון? 'שלומי טרוול' מציעים גם אלטרנטיבה של וילות יוקרתיות ומבודדות מאיזור מירון ועד מושב דישון, הזמינות בין ט"ז בתמוז לי"ט בתשרי (1.7-30.9). כל וילה כוללת בריכת שחייה וג'קוזי פרטי, לפרטיות מקסימלית עם המשפחה.

שבת של בשרים, חזנות ויין מול נופי ים המלח

אם אתם מחפשים לשלב בין עומק מוזיקלי ותרבותי לקולינריה משובחת, סוף השבוע במלון 'רויאל' ים המלח נתפר בדיוק עבורכם. בפרשת 'כי תצא', ז'-ט' באלול (20-22.08), יתקיים אירוע שמוגדר כאירוע השנה בעולם החזנות, בהשתתפות ח"כים ואנשי ציבור.

החוויה מתחילה כבר ביום חמישי בערב. ריח הבשרים של הברביקיו באוויר, כוס יין ביד, והופעה של עמירן דביר והלהקה. על המטבח מנצח השף יאיר נשר, המומחה בהכנת אוכל יהודי, שיגיש באותו ערב חמין נדיר. שישי בבוקר מביא איתו קצב אחר: מופע סטנדאפ קליל, ומיד אחריו הרצאת "פצצה מתקתקת" - סיפורו המטלטל של מנהל בכיר בשב"כ בהופעה נדירה.

ואז, נכנסת שבת. האווירה משתנה, והתפילות הופכות למרכז. ענקי החזנות העולמיים, נסים סאאל ונתנאל אילוביצקי, יעברו לפני התיבה כשהם מלווים במקהלת 'נריע' בניצוחו של משה סלושץ. זו לא רק תפילה, זו חוויה שמרוממת את הנפש.

כדי לאפשר לכם להגיע בראש שקט לחלוטין, מוצעות הסעות בתשלום מהבית מכל רחבי הארץ. ויש גם הבטחה שנוסכת ביטחון מלא בתקופה הזו: במצב של מלחמה, מובטח החזר כספי.

לכם נשאר רק לבחור איזו חוויה מתאימה לכם השנה ולשריין מקום.

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