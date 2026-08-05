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מכה כלכלית נוספת לישיבות: בריטניה פתחה בחקירה נגד תורמים 

בריטניה פתחה בחקירה נגד אזרחים שתרמו לישיבות חרדיות מעבר לקו הירוק | איגוד הישיבות פנה לשרים בדחיפות למניעת פגיעה במקורות המימון (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מכה כלכלית נוספת לישיבות - הפעם מכיוון בריטניה: הממשלה המקומית פתחה בחקירה נגד אזרחים בריטים שתרמו לישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות i24news.

החקירה נפתחה בעקבות מדיניותה החדשה לאחר ההכרה במדינה פלסטינית, האוסרת על תמיכה בפעילות בהתנחלויות. מספר תורמים כבר קיבלו הודעות רשמיות על פתיחת הליכים בעניינם.

בעקבות המהלך, איגוד הישיבות והסמינרים לבני חו"ל פנה בדחיפות לשרים גדעון סער, יואב קיש ועמיחי שיקלי בבקשה להתערבות ממשלתית.

באיגוד מזהירים כי החקירות עלולות לפגוע בגיוס התרומות ובמקורות המימון של הישיבות.

חרדיםחקירהבריטניהסנקציותתרומות

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