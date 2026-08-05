מכה כלכלית נוספת לישיבות: בריטניה פתחה בחקירה נגד תורמים 

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מכה כלכלית נוספת לישיבות - הפעם מכיוון בריטניה: הממשלה המקומית פתחה בחקירה נגד אזרחים בריטים שתרמו לישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות i24news.