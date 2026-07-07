כיכר השבת
לקיים בנו חכמי ישראל

התפללו: הגאון רבי אליהו מדינה התמוטט לאחר תפילת הנץ | מצבו קשה

העתירו בתפילות לפני בורא כל יצור, רבה הספרדי של הרובע היהודי בירושלים, הגאון רבי אליהו מדינה, התמוטט הבוקר לאחר תפילת הנץ | הרב פונה במצב קשה לבית החולים 'שערי צדק' כשהוא מורדם ומונשם (חרדים)

רבי אליהו מדינה (צילום: ארכיון)

העתירו בתפילה וקרעו שערי שמים: בהלה גדולה הבוקר (שלישי) ברובע היהודי בירושלים, עם היוודע דבר פציעתו הקשה של הגאון רבי אליהו מדינה, רבה הספרדי של העיר העתיקה, לאחר שנפגע בראשו באורח קשה בעקבות נפילה בדרכו חזרה מתפילת שחרית.

ל'כיכר השבת' נודע כי הרב, כמנהגו מדי יום ביומו, התפלל עם הנץ החמה באחד מבתי הכנסת ברובע היהודי. לאחר סיום התפילה, עזב הרב את המקום. בדרכו חזרה לביתו, מעד הרב ונחבל בעוצמה רבה בראשו כתוצאה מנפילה במדרגות, והחל לדמם.

בשל השעה המוקדמת, המניין הבא בבית הכנסת היה עתיד להתחיל רק שעות אחדות לאחר מכן. רק עם הגעתו של גבאי בית הכנסת לקראת המניין השני, התגלה המחזה המטלטל: הגבאי הבחין ברב כשהוא שרוע על הרצפה לאחר שאיבד דם רב, ומצבו מוגדר בהכרה מעורפלת.

כוחות הצלה ומד"א שהוזעקו במהירות למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, ופינו אותו בדחיפות לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה מאוד.

בעקבות המצב הרפואי הקריטי, הוסיפו לו שם לרפואה בהוראת גדולי ישראל, ומעתה נקרא שמו בישראל: רבי אליהו רפאל.

הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואת רבי אליהו רפאל בן סעדה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

העתירו בתפילותהרב אליהו מדינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר