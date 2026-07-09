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שלוש תשובות לשאלה שכולם שואלים | צפו

בשיעור זה הרב אשר פרקש מביא 3 תשובות יסודיות שנאמרו לשאלה הייסודית שנשאלה רבות, מדוע הקב"ה מנסה את בני האדם? | כל תשובה מגלה זווית שונה לגמרי על מטרת הניסיון בחיים. ולבסוף, תורת החסידות מגלה את התשובה העמוקה מכולן (חסידות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

אם הקדוש ברוך הוא כבר יודע הכל - למה הוא בכלל צריך לנסות אותנו? זו אחת השאלות הפילוסופיות העמוקות ביותר ביהדות.

בשיעור זה הרב אשר פרקש מביא 3 תשובות יסודיות שנאמרו לשאלה הזו - כל אחת מגלה זווית שונה לגמרי על מטרת הניסיון בחיים. ולבסוף, תורת החסידות מגלה את התשובה העמוקה מכולן.

🔹 שיטת הרמב"ם: למה המטרה בניסיון היא שהעולם כולו ידע

🔹 שיטת הרמב"ן: איך הניסיון בעצם מיועד לאדם עצמו, כדי שיכיר את כוחותיו

🔹 הפירוש המפתיע של רש"י לניסיון העקידה - והקשר שלו לפסוק הראשון בתורה

🔹 ההסבר החסידי: מה המשמעות של "לָדַעַת" - ולמה היא מתארת קִרבה של ממש

כל ניסיון, מסתבר, הוא לא רק מבחן - הוא הזדמנות לחיבור העמוק ביותר שיכול להיות בין יהודי לקדוש ברוך הוא.

הרב אשר פרקש

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